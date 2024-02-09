Dördüncü nesil iPhone SE ile ilgili yeni bir sızıntı yaşandı. Telefonun tasarımını gözler önüne seren bir görüntü paylaşıldı. Eğer bu iddia doğru ise yeni iPhone SE, şimdiye kadarki en popüler iPhone olabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun bir süredir dördüncü nesil iPhone SE üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu akıllı telefonla ilgili hâlâ çok fazla bilinmez olsa da bir kaynak, yaklaşmakta olan iPhone SE'nin muhtemel tasarımını paylaştı. Telefonun iPhone 16 serisine benzeyebileceğini aktaran Majin Bu, yine de kesin konuşmadı.

iPhone SE 4, geçmişte de tasarımı ile gündeme gelmişti. Sızıntı kaynakları, o dönem yaptıkları açıklamalarda bu akıllı telefonun iPhone 14 ile büyük oranda aynı olacağını söylemişlerdi. Yani telefonun ekranında Dynamic Island, kenarlarında ise keskin hatlar yer alacaktı. Bugün gelen yeni görüntüler de buna benziyor. Ama bir fark var.

iPhone SE 4 böyle görünebilir:

Aynı kaynak, daha birkaç gün önce de iPhone 16 için tasarım detaylarını sızdırmıştı. O görüntü ile 4. nesil iPhone SE için hazırlanan görüntü, büyük oranda örtüşüyor. Buradaki en önemli husus ise iPhone SE'deki arka kamera. Telefon, büyük olasılıkla tekli kamera kurulumuna sahip olacak ve kameranın hemen altında LED flaş ile mikrofon bulunacak.

Apple'ın "uygun fiyatlı" iPhone'u olarak piyasaya sürülecek yeni iPhone SE, daha önceki dönemlerde 2024 yılı için planlanmıştı. Yani buna inanılıyordu. Ancak Ming-Chi Kuo gibi bazı güvenilir kaynaklar, Apple'ın erteleme yaptığını ve telefonun 2025 yılına kaldığını söylediler. Hâl böyleyken bu akıllı telefona hâlâ bir yıl uzaklıktayız gibi görünüyor...