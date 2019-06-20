iPhone'da Silinen Mesajlar Nasıl Kurtarılır?

Mesajlarımız bizler için çok önemli olduğu gibi bazı zamanlarda yanlışlıkla silinebiliyorlar veya çeşitli sebeplerden kaybolabiliyorlar. Peki iOS işletim sisteminde silinen mesajları nasıl geri getirebiliriz?

Sürekli mesajlaştığımız günümüz modern dünyasında, mesajlarımız bizler için büyük önem taşıyor. Peki bu mesajlar silinirse ne olur? Bu yazımızda iPhone'unuzdaki önemli metin mesajlarını yanlışlıkla silmeniz durumunda onları geri almanın birkaç yolunu sizlerle paylaşacağız.

Satın aldığınız depolama kapasitesiyle kullanmanız gereken iPhone akıllı telefonlarında, bazen yetersiz alan sorunuyla karşılaşabiliyor. İçeriklerinde ne olduğuna bakmadan mesajları silerek,cihazımızda biraz da olsa alan açabiliyoruz. Önemli bir veriyi içeren mesajı silmeniz durumunda ise aşağıda bulunan adımları takip ederek bu bilgileri kurtarabilirsiniz.

iCloud ile iPhone'daki mesajlar nasıl kurtarılır?

iPhone'unuzda silinen mesajları iCloud yedeklemesiyle tamamen geri getirebilirsiniz,ancak bunu yaparken dikkatli olmanızda fayda var. Zira iCloud yedeklemesi sonrasında cihazınızda yaptığınız bütün değişiklikler (çektiğiniz fotoğraflar, videolar; indirdiğini uygulamalar, dosyalar ve dahası) tamamen silinecek. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce bahsettiğimiz dosyaları bir yere yedeklemenizde fayda var.

iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın. En üstte bulunan adınıza tıklayın. iCloud'u seçin. Ekranı aşağıya kaydırın ve iCloud Yedekleme'yi seçin. Açılan sayfada cihazınızın yakın bir tarihte yedekleme yapıp yapmadığını kontrol edin. Ayarlar'a geri dönün ve Genel'e tıklayın. Ekranı aşağıya kaydırıp Sıfırla sekmesine gidin ve Tüm içerikleri ve ayarları sil butonuna tıklayın. Bu butona tıkladığınızda bütün verilerinizin silineceğini unutmayın. Açılan ekranda Şimdi Sil seçeneğini seçin. Yedekle ve Sil seçeneğini seçmeyin. Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra iPhone'unuz kendisini sıfırlayacak ve ilk aldığınız hâline dönecektir. iPhone'unuzun kurulumunu yaparken Uygulamalar ve Veriler ekranında iCloud Yedeklemesinden Geri Yükle'ye dokunun ve iCloud'a giriş yapın. Yedeklemeyi seçe tıklayın ve ilerleyin. Açılan ekranda bulunan iCloud'daki kullanılabilir yedeklemeler listesinden seçim yapın. iPhone'unuz yeniden başlayacak ve bu doğrultuda yedeklemede bulunan bütün verileriniz geri yüklenecek.

iTunes ile iPhone'daki mesajlar nasıl kurtarılır?

Kurtarmak İstediğiniz mesaja hâlâ sahipken telefonunuzu bilgisayarınıza yedeklediyseniz, silinen mesajlarınızı iTunes kullanarak da geri yükleyebilirsiniz. iTunes'un yakın zamanda Mac bilgisayarlardaki desteğinin sonlanacağını ve içeriğimizin bu kısmının size uymayabileceğini söylememizde fayda var.

iPhone'unuzu bilgisayarınıza bir kabloyla bağlayın. iTunes otomatik olarak açılmazsa iTunes'u elle açın. Ekranın üstünde bulunan cihaz simgesine tıklayın. Solda beliren menüden Özet sekmesini seçin. Eğer Yedeklemeyi Geri Yükle butonu gri renkte (inaktif) olursa, iCloud yerine kaynağı Bu Bilgisayar olarak değiştirin. Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra Yedeklemeyi Geri Yükle butonuna tıklayın. Kaybettiğiniz mesajlar eğer ki yedekleme içerisinde ise iPhone'unuzda yeniden belirecektir.

Not: Eğer iPhone'unuzu bilgisayarınıza hiç yedeklemediyseniz veya bu kaybettiğiniz mesaja sahip olmadığınız zaman da yedeklediyseniz bu yöntem çalışmaz.

Yukarıda anlattığımız yollar sayesinde cihazınızda kaybettiğiniz sadece mesajları değil aynı zamanda diğer verilerinizi de geri getirebilirsiniz. Verilerinizi kaybettiğinizde bunları en kolay yoldan kurtarmak için cihazınızın her gün düzenli olarak yedekleme yaptığından emin olmanızda fayda var.