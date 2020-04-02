iPhone X’a Sanal Makine ile Windows 10 Kuruldu (Video)

iPhone ve iPad’lerde Windows ve Linux gibi farklı işletim sistemlerini çalıştırmak için geliştirilen UTM ile iPhone X’a Windows 10 kuruldu.

Sanal makineler, bir işletim sisteminin üzerinde başka bir işletim sisteminin kullanılmasını sağlıyor. Bu zamana kadar sanal makinelerin çok ilginç kullanımlarını gördük. Ama sanal makinelerin en ilginç kullanımını şimdi iPhone X’da görüyor olabiliriz.

Geçtiğimiz dönemde iPhone ve iPad’lerde sanal makine kullanılmasını sağlayacak olan UTM geliştirildi. UTM kullanılarak iPhone ve iPad’lerde iOS dışında Windows ve Linux gibi işletim sistemleri çalıştırılabiliyor.

Hacking Jules YouTube kanalında yayınlanan yeni videoda UTM kullanılarak bir iPhone X’a Windows 10 yüklendiği görülüyor. Videoda, mobil donanımla çalışan UTM sanal makinesi ile iPhone X’a kurulan Windows 10 çalışıyor görünüyor.

iPhone X’a başarılı bir şekilde yüklenen Windows 10, tahmin edilebileceği gibi oldukça yavaş bir şekilde çalışıyor. Windows 10’un temel bileşenlerinden olan Dosya Gezgini veya Ayarlar gibi bölümlere girilmeye çalışıldığında 30 saniye beklemek gerekiyor.

Sanal makine ile Windows 10 çalıştırılan iPhone X’da Windows 10’unun tam anlamıyla çalıştığı görülebiliyor. Videoda uygulamaları denemek için Dosya Gezgini, Ayarlar, Office ve Paint açılıyor. Bu uygulamalar açılması için uzun bir zaman gerekse de iPhone X, Windows 10 uygulamalarını açabiliyor diyebilirim.

UTM ile iPhone X’a Windows 10 yüklemek de oldukça uzun sürüyor. Videoda sanal makineye Windows 10 yüklemenin 2 saat sürdüğü söyleniyor. Windows 10’unun sıradan bir bilgisayara yüklenme süresi ise 20 dakikadır. Ama bir bilgisayarın bileşimi ile iPhone X’unun bileşimi karşılaştırıldığında yükleme süresinin uzun sürmesi gayet normaldir.

Siz de iPhone X’ununuzda sanal makine ile Windows 10 çalıştırmak istiyorsanız AltStore’u iPhone’nuza indirin ve 'https://alt.getutm.app' kaynağını ekleyin. Daha sonra ise UTM’yi yükleyin. UTM’yi yükledikten sonra Windows 10’nun ISO dosyasını indirip telefonunuza Windows 10’u çalıştırabilirsiniz.

iPhone X'a sanal makine Windows 10 kurulumunun videosu: