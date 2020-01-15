Korsan Maç Yayını Yapan ve İzleyenlere Hapis Cezası Geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği çalıştayın ikinci gününde çok önemli bir konu görüşüldü. Bu konu, korsan yayınlardı ve bu konuda yeni bir yasal düzenlemenin yapılmasına karar verildi. Meclise gelecek olan tasarıyla korsan yayın izleyen ve izletenlere para ve hapis cezası geliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara'da çok önemli bir etkinlik düzenliyor. "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" olarak isimlendirilen bu etkinlik kapsamında sektörün önemli isimleri bir araya geliyor ve Türk sporunun sorunları ve bu sorunların nasıl çözümleneceği konusunda tartışma ve çalışmalar yürütüyorlar.

Çalıştayın ikinci gününde çok önemli bir konu gündeme alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig kulüp yetkilileri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group'un katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda, korsan yayınlar masaya yatırıldı. Özellikle yayıncı kuruluşu uzun zamandır rahatsız eden bu konuyla ilgili yeni bir yasal düzenlemenin yapılmasına karar verildi.

IPTV'ye hapis ve para cezası geliyor

Spor Yasası'nda yer alacak değişiklikle birlikte hem korsan yayın üzerinden maç izleyen hem de korsan maç yayınlayan kişilere ağır para ve hapis cezaları verilecek. Söz konusu yasa değişikliği, önümüzdeki günlerde meclise gelecek.

Aslına bakacak olursak beIN Media Group, uzunca bir süredir korsanla mücadele etmek için uğraşıyor. Ancak ortaya çıkan rakamlar, mücadelenin yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Çünkü açıklanan verilere göre Türkiye'de çok ciddi bir IPTV ve dekoder pazarı var. Öyle ki; Digitürk'ün abone sayısının yarısı kadar vatandaşın, IPTV ve dekoder hizmeti aldığı ifade ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan beIN Media Group CEO’su Yousef Al-Obaidly, kendilerinin tek yayıncı kuruluş olduğunu ancak korsan yayınların önüne geçemediklerini ifade etti. Bu bağlamda hemen her yetkili kurumdan destek aldıklarını belirten Al-Obaidly, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de görüşmeler yaptıklarını ve onların da desteğini aldıklarını vurguladı.

Korsan yayın sorunu, Türkiye'nin uzun zamandır aşamadığı bir problem. Aslına bakacak olursak korsan yayınlar, sadece yayıncı kuruluşu değil Süper Lig kulüplerinin gelirlerini de doğrudan etkiliyor. Bu yüzden yetkili kurumlar hem korsan yayınların hem de korsan bahis sitelerinin önüne geçmek durumunda olduklarını ifade ediyorlar. Eğer girişimler sonuç verirse hem yayıncı kuruluş hem de takımlar, daha yüksek gelirlere kavuşmuş olacaklar.