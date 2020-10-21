iQOO U1x Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

iQOO'nun U serisindeki ikinci akıllı telefonu olan iQOO U1x, orta seviye özellikler ve bütçe dostu bir fiyat etiketiyle duyuruldu. Cihaz, üçlü kamera ve 5.000 mAh batarya gibi dikkat çeken özelliklere sahip.

Vivo’nun alt markası olan iQOO, geçtiğimiz temmuz ayında sessiz sedasız duyurulan iQOO U1 modelinin güçlendirilmiş versiyonu diyebileceğimiz iQOO U1x’i duyurdu. Orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkan iQOO U1x, fiyatına göre fena sayılmayacak özelliklere sahip.

6,51 inç büyüklüğünde HD+ IPS LCD ekrana sahip olan iQOO U1x, son zamanlarda trend haline gelen delikli ekran yerine damla çentik tasarımını sürdürüyor. Nispeten ince çerçeveli bir tasarıma sahip olan cihaz, kullanıcılara yüzde 89’luk bir ekran/gövde oranı ve 296ppi maksimum ekran parlaklığı sunuyor.

Qualcomm’un orta segment işlemcilerinden Snapdragon 662’den güç alan ve bu gücü 6 GB’a kadar RAM, 128 GB’a kadar dahili depolama alanı ile destekleyen iQOO U1x, kullanıcılara 5.000 mAh’lik oldukça büyük bir batarya ve 18W şarj desteği sunuyor.

Arka tarafta, sol üst köşeye konumlandırılmış dikdörtgen kamera modülü içinde üçlü bir kamera kurulumuna sahip olan iQOO U1x, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP ana kameranın yanı sıra f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP’lik bir makro lens ve 2 MP’lik bir derinlik sensörüne sahip. Ayrıca cihazın damla çentiğinde de f/1.8 diyaframlı 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

iQOO U1x özellikleri

İşlemci: Snapdragon 662

RAM: 4 GB/6 GB

Depolama: 64 GB/128 GB

Ekran: 6,51 inç HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18W

İşletim Sistemi: Android 10

iQOO U1x fiyatı

Beyaz ve siyah olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan Vivo iQOO U1x, 4 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama şeklinde üç ayrı bellek seçeneğine sahip ve fiyatları sırasıyla 135 dolar (yaklaşık 1.056 TL + vergiler), 150 dolar (yaklaşık 1.174 TL + vergiler) ve 180 dolar (yaklaşık 1.408 TL + vergiler) olarak açıklanmış durumda.