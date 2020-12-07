Isaac Newton'un Kıyametle İlgilendiği Ortaya Çıktı

Sotheby's isimli bir şirket, Isaac Newton'a ait olan bir el yazmasını açık artırmaya çıkardı. Eser içinden bazı görüntüler de paylaşan şirket, dünyaca ünlü bilim insanın kıyamet teorileriyle de ilgilendiğini gözler önüne seriyor. Anlaşılan o ki Newton, İncil'de yazanlardan fazlasıyla etkilenmiş.

Isaac Newton'u hepimiz biliriz. Daha çok fizik yasalarıyla bilinen Newton, aynı zamanda bir matematikçi, astronom, mucit ve bir filozoftur. Tüm dünya onu, yaptığı bilimsel çalışmalarla biliyor olsa da ortaya çıkan son bilgiler, Isaac Newton'un bilim dışı meselelerle de fazlasıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Bu bilim insanı, meğer kıyamet teorileri ile de fazlasıyla ilgiliymiş.

Dünyanın en büyük koleksiyon şirketlerinden bir tanesi olan Sotheby's, ulaştığı yeni bir kıymetli koleksiyonu açık artırmaya çıkardı. Şirket bu koleksiyonun Newton'a ait olduğunu, el yazması içerikte çok önemli detayların yer aldığını söylüyor. İşte bu el yazması eserde yer alan bazı şeyler de Isaac Newton'un, kıyamet teorilerini anlatıyor. Ancak bu teoriler, ne yazık ki açık açık anlatılmıyor.

İşte Newton'a ait olan o el yazması eserden bir parça

El yazması eserler, her zaman için çok kıymetli olmuşlardı. Bunun nedeniyse bu tür eserlerin hem tarihe iz bırakan isimlere ait olması hem de bu eserler içinde bugüne kadar bilinmemiş şeylere ulaşılabilecek olmasıdır. İşte satışa çıkarılan eserin içindeki tüm bilgilerin açıklanmama sebebi de bu. Zaten şirket, bu el yazması için 280 bin sterlinden başlayan fiyatlar çekiyor.

Bu arada Newton'a ait el yazması, ne yazık ki bir bütün halinde değil. İddialara göre Newton'un "Diamond" isimli köpeği, bir gün kazara evdeki mumu düşürüyor. O mum da Newton'un evinde yangın çıkarıyor. Yine iddialara göre bu el yazması da yangından nasibini alıyor ve ciddi bir bölümü yanmış şekilde kurtarılıyor. Bu yüzden el yazmasında yer alan bilgileri bir bütün haline getirmek, pek de mümkün değilmiş gibi görünüyor.

Newton, İncil'de gördüğü kıyamet teorilerinin doğru olabileceğini düşünmüş

Newton, bu el yazması eserde Mısır'daki "Keops Pramidi"ne odaklanıyor. Bunun nedeniyse, söz konusu piramidin yapımında "cubit" isimli ölçü biriminin kullanılmasıydı. Newton, gezegenin farklı yerlerinde kullanılan ve kullandığı yerlerde değişik sonuçlar veren bu ölçü birimini kullanarak, çok önemli bilgiler edinip belki de gezegenin geleceğini değiştirebileceğine inanıyordu.

Newton'un amacı, Mısır'daki cubit ölçüsüyle yer çekimine yönelik detaylı bilgi sahibi olmaktı. Ayrıca bilim insanı, bu çalışmayla Dünya'nın çevresi için de en doğru ölçüme ulaşabileceğini düşünüyordu. İncil'e göreyse kıyametin kopacağı tarih, yapılacak hesaplamalarla tespit edilebilirdi. İşte Newton, söz konusu el yazmasında tüm bunlardan bahsediyordu. İşin garip tarafıysa Newton, bugünün bambaşka inceleme alanlarını, birbirinden ayırmadan hareket etmeye çalışıyordu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan el yazması uzmanı Gabriel Heaton, ele geçirilen anladığı kadarıyla Newton'un, yer çekimi yasası için ispat arayışında olduğunu söylüyor. Buna ek olarak Mısır Uygarlığı'nın yaptığı simya çalışmalarını sakladığını düşünen Newton, bu konuyu da açıklamak istiyordu. İşte tüm bu olaylar silsilesi, Newton'un sadece bir bilim insanı olarak düşünülmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.