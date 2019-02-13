İşin Cılkının Çıktığı An: Anthem'in Demosu Tam 25 GB

Demo alışkanlıklarının ve boyutlarının değiştiğini hepimiz biliyoruz ama böylesini hiç görmemiştik: Tam 25 GB.

Electronic Arts'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve gelen oynanış videolarıyla hiç umut vermeyen yeni oyunu Anthem'in demo boyutu dudak uçuklatıyor. Xbox One ve PS4 için yayınlanan demo, özellikle PS4 sahiplerini kara kara düşündürecek.

Electronic Arts'ın Destiny'e benzeyen yeni oyunu Anthem'in VIP Demo süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Davet edilen kullanıcılar ve ön sipariş verenler için açılan bu deneme süreci sonrasında, oyun PS4 ve Xbox One kullanıcıları için 'public demo' sürecine girmişti.

Ancak PS4 demosunun boyutu, Anthem'i ciddi bir biçimde sevenlerinden dahi soğutacak nitelikte. Daha sıfırdan 100 GB civarı bir boşluk bırakan PS4'ünüze 25 GB'lık bir 'demo' kurup kurmayacağınız da sadece size bağlı. Oyun bir süredir, oyunu bekleyenler tarafından bile feci şekilde eleştiriliyor. Bakalım akıbeti ne olacak.