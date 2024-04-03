İstanbul'da şehir içi ulaşımda kullanılacak olan 420 kişi kapasiteli ve tamamen elektrikli metrobüslerin test sürüşleri başladı.

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da kara ulaşımında metrobüs önemli rol oynuyor. Metrobüs sisteminin modernleştirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna katmayı planladığı elektrikli metrobüslerin testleri başladı.

Elektrikli metrobüsler kırk metre uzunluğa sahip ve ihtiyaç anında sürücüsüz olarak da kullanılabiliyorlar. Yeni araçların yolcu kapasitesinin ise 420 kişi olduğu belirtiliyor. Yeni metrobüslerin test sürüşü, İETT Genel Müdürü irfan Demet'in kişisel X hesabından da paylaşıldı.

İşte yeni elektrikli metrobüsler

İrfan Demet, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Metrobüs hattında;

40 m uzunluğunda 420 yolcu kapasiteli.

% 100 elektrikli , sıfır emisyonlu,

Sürücüsüz, otonom sürüş kabiliyetli,

çift yönlü sürücü kabinli,

Metro konforlu yeni nesil Metrobüsü test etmeye başladık."

İETT ve Metro İstanbul iş birliği ile hayata geçirilen projede kullanılacak elektrikli metrobüsler, dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 oranında yakıt tasarrufu sağlayacak. Ayrıca egzos emisyonları da sıfır olacak. Metrobüsler, her 100 bin kilometrede 2,5 milyon liralık bir yakıt tasarrufu sağlayacak.

Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar uzanan metrobüs hattı toplamda 52 kilometreyi buluyor. 20 dakika şarjla 50 km yol gidebilen metrobüslerin tam şarjda ise menzilinin 80 kilometre olduğu belirtiliyor. 420 kişilik elektrikli metrobüsler, şu anda kullanılan modellerden %50 daha fazla yolcu taşıyabiliyor.