Polis Aracıyla Tur Atan İranlı YouTuber, Sınır Dışı Ediliyor

Yaz aylarında Lamborghini bagajında karpuz satan İranlı YouTuber Milad Hatamabadi Farahani, bu kez de İstanbul'da resmi polis aracıyla tur attı. Yaşanan olayın gün yüzüne çıkmasıyla birlikte harekete geçen kolluk kuvvetleri, Farahani'yi gözaltına aldı. İl Göç İdaresi'ne teslim edilen YouTuber, sınır dışı edilecek.

Sizlere İranlı Milad Hatamabadi Farahani desek, muhtemelen aylar önce yaşanan, "Lamborghini bagajında karpuz satan adam" olayını hatırlarsınız. Hatta içerik üreticisi, yaptığı şeyden sonra da aracından 15 gün boyunca mahrum kalmıştı. Rahat durmayan İranlı YouTuber, bu kez de nasıl olduğu anlaşılamayan başka bir olayla gündeme geldi. Sınırı aşan YouTuber, son hareketinden sonra sınır dışı edilecek.

Farahani bu kez de resmi bir polis aracıyla İstanbul sokaklarında tur attı. Yaptığı şeyi de övünürcesine sosyal medya hesaplarından paylaşan YouTuber, bu sayede kolluk kuvvetlerini de peşine düşürmüş oldu. Polisler, yaşanan olaydan sonra gözaltına alınan İranlı YouTuber'ı sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi’ne teslim ettiler.

YouTuber'ın resmi araçla gezmesine, bir polis memuru izin vermiş

İranlı YouTuber, 17 Aralık'ta paylaştığı görüntülerin 7 Aralık'ta yaşandığını açıklamıştı. Lamborghini aracının önünün bir grup tarafından kesildiğini, kendisinin de ifade vermek üzere karakola başvurduğunu söyleyen YouTuber, polis aracını da o sırada, bir polis memurunun izniyle aldığını belirtmişti. Boğaz çevresinde siren çalarak tur atan YouTuber'ın paylaştığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekmişti. Ancak görünüşe göre YouTuber'ın Türkiye'de yaptığı son şey bu olacak.

Sosyal medyanın tepkisiyle karşılaşan olay, Milletvekili Ümit Özdağ tarafından da dile getirildi. Bunun üzerine açıklama yapmak durumunda kalan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili olan bir polis memurunun açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. O polis memuruna nasıl bir ceza verileceği bilinmiyor ancak yaşanan olayla birlikte Türkiye, gereksiz bir YouTuber'dan kurtulmuş olacak.