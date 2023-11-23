İtalya hükûmeti, ChatGPT'nin eğitimi için veri toplanması kapsamında hangi önlemlerin alındığını inceleyecek. İşte OpenAI'ın başını derde sokabilecek incelemenin detayları...

Son dönemlerin en popüler yapay zekâ teknolojilerinden ChatGPT, bugün dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Ancak İtalya'da durum biraz karışık. Belki hatırlayan okurlarımız da vardır; İtalya, bundan birkaç ay önce ChatGPT kullanımını önce yasaklamış, ardından da bu kararından vazgeçmişti. Böyle bir karar alınmasının nedeni, gizlilik endişeleriydi.

Şimdiyse İtalya hükûmetinden yeni bir hamle geldi. İtalya'nın kişisel verileri koruma otoritesi, üretken yapay zekâ teknolojilerinin eğitim için kişisel verileri toplamasına yönelik bir inceleme başlattı. İtalyan yetkililer, ChatGPT'nin eğitimi için kullanılan verilerin, Avrupa Birliği eri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) uygun olup olmadığını araştıracak.

İnceleme, ChatGPT için sıkıntılı bir sürecin başlamasına yol açabilir

İtalya'nın kişisel verileri koruma otoritesi, yapacağı incelemelerle OpenAI'ın kişisel verileri toplama konusunda hangi önlemleri aldığını gözler önüne serecek. İnceleme sonucunda OpenAI'ın yeterli tedbirleri aldığı ortaya çıkarsa yapay zekâ destekli sohbet botu hakkındaki tartışmalar geride kalacak. Aksi takdirde OpenAI için sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Çünkü Reuters'a konuşan bir İtalyan yetkili, inceleme sonucuna göre gerekli adımlar atılabileceğini söyledi.

İnceleme, tek başına bile önemli ancak bundan fazlası var. İtalya hükûmeti, incelemenin mümkün olan en geniş kapsama ulaşabilmesi için aralarında yapay zekâ uzmanlarının, akademisyenlerin ve hatta son tüketicilerle ilgili bazı grupların, araştırmaya dahil olmasını istedi. 60 günlük inceleme sürecinin ne gibi sonuçlar doğuracağını hep birlikte göreceğiz.