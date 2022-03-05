Putin'e Yakınlığı ile Bilinen Milyarderin Yatına El Konuldu

Avrupa Birliğinin Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik yatırımları devam ediyor. Şimdi de İtalya, Vladimir Putin'e yakınlığı ile tanınan Rus milyarder oligark Aleksey Mordaşov'un milyonlarca dolarlık lüks yatına el koydu.

Şubat ayının sonuna doğru Rusya tarafından yapılan askeri harekât açıklaması, uzun zamandır süren Rusya-Ukrayna gerilimini tavan yaptırmış ve resmi olarak savaşın başlamasına vesile olmuştu. Bilindiği üzere bu durum da tüm dünyada büyük yankı uyandırarak birçok ülkenin ve dev şirketlerin Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yaptırım uygulamasını sağlamıştı.

Avrupa Birliği (AB) de yaptırım uygulayanların başında yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinin Rusya’ya karşı ortak hareket edeceğini açıklayarak bu durumdan Kremlin’in sorumlu tutulacağını aktarmıştı ve finanstan ulaşıma birçok alanda yaptırım uygulanacağını duyurmuştu. Şimdi de bu yaptırımlar kapsamında ünlü bir Rus milyardere yönelik hamle yapıldı.

Rus milyarder Aleksey Mordaşov’un yatına el konuldu

Gelen haberlere göre İtalya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen oligark Aleksey Mordaşov’a ait 65 metre uzunluğundaki ‘Lady M’ isimli lüks yata Imperia’da bulunduğu sırada el koydu. 27 milyon dolar değerinde olduğu aktarılan bu yata el konulma sebebinin Mardaşov’un AB’nin yaptırım listesinde yer alması olduğu ifade edildi.

Forbes’a göre Mordaşov, 29.1 milyar dolarlık net servetiyle Rusya’nın en zengin iş insanları arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yaptırımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan ünlü iş insanı, AB’nin yaptırım listesine alınması konusunda oldukça şaşkın olduğunu, politikaya yakın olmadığını ve savaşa karşı bir duruş sergileyerek insanların ölmesini istemediğini aktarmıştı. Ek olarak Mordaşov, yaptırımlar sebebiyle bu hafta en büyük hissedarı olduğu dev turizm şirketi TUI Grubu’nun yönetim kurulundan istifa etmişti.

Reuters’a göre İtalyan medyası Mordaşov’un 72 milyon dolar değerinde Sardinia adasında bir villasının bulunduğunu da aktardı. Ancak bu mülke el konulup konulmayacağının bilinmediği ifade edildi. Ayrıca AB’nin yaptırımlarının uygulanmaya başlandığını söyleyen İtalyalı yetkililer, akşam saatlerinde yaptıkları açıklamada Rus oligarklara karşı 140 milyon euro’luk mal varlığa el konulmaya hazırlandıklarını belirtti.