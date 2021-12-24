Netflix Türkiye'nin yeni orijinal yapımı Babamın Kemanı'ndan ilk fragman bugün paylaşıldı. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın olduğu film, 21 Ocak 2021'de Netflix'te yayımlanacak.

Türkiye içeriklerini giderek genişletmeye devam eden Netflix, ocak ayında da yepyeni bir Netflix Türkiye orijinal yapımıyla karşımıza gelecek. Netflix’in yeni Türk yapımı filmi, “Babamın Kemanı” ismiyle çıkış yapacak. Platform, dram türünde olacak yeni filminden ilk fragmanı da bugün yayımladı.

2022 yılının ilk Netflix Türkiye orijinal filmi olacak olan Babamın Kemanı, fragmanında filmin taşıyacağı duygusallığa odaklandı. Yönetmen koltuğunda Netflix’te yayımlanan ve Yılmaz Erdoğan’ın oyunundan uyarlanan “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” filminin yönetmeni Andaç Hazedaroğlu’nun oturduğu filmin fragmanı şu şekildeydi:

Babamın Kemanı fragmanı:

Babamın Kemanı filminin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan ve Belçim Bilgin’le birlikte Selim Erdoğan ve Yener Sezgin de yer alıyor. Film, başarılı bir keman virtüözü olan Mehmet’in daha önce hiç görmediği 8 yaşındaki Özlem isimli yeğeni ile bağ kurmasını konu alıyor. Mehmet’in görüşmediği abisi ölmek üzere olduğundan abisi, kızı Özlem’i Mehmet’e emanet eder.

Yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Babamın Kemanı, 21 Ocak 2022’de Netflix’te yayımlanacak.