Devasa bütçelerle inşa edilen ve hem mimari hem de mühendislik alanında sınırları zorlayan yapılar bir hayli dikkat çekici. Bu sefer bu dikkat çekici yapılardan bir diğeri olan, Japonya’nın 2020 Tokyo Olimpiyatları için inşa ettiği stadyumdan bahsedeceğiz.

İmza attığı büyük projelerle dikkat çeken ülkelerden biri de Japonya.

2020 Tokyo Olimpiyatları için, 1.26 milyar dolarlık bütçeyle inşa ettiği olimpik stadyumsa dünya sahnesine damgasını vuran yapılardan.

Bu stadyum yalnızca bir stadyum olmanın ötesine geçerek, aynı zamanda modern mühendislik ve teknolojinin birleştiği bir başyapıt olarak da öne çıkıyor.

2016 yılında inşasına başlanmasının ardından 2019 yılında tamamlanan bu yapı hem estetik hem de fonksiyonellik açısından övülüyor ve spor dünyasının yeni bir simgesi olarak görülüyor.

Yeni Ulusal Stadyum olarak da bilinen bu yapının, Japon mimar Kengo Kuma tarafından tasarlandığı ve Japonya'nın zengin kültürel mirasını yansıtacak şekilde inşa edildiği biliniyor.

Stadyumun yapımında sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu ve yapı malzemesi olarak yerel kaynaklardan elde edilen ahşabın kullanıldığı belirtiliyor.

Bu mühendislik ve teknoloji harikası stadyumda ahşap tercih edilmesinin sebebininse, geleneksel Japon mimarisinin modern teknoloji ile harmanlanmasını sağlamak amacıyla seçildiği söyleniyor.

Bu stadyum yapımında kullanılan mühendislik teknikleriyle de ilgi çekiyor.

İnşaat süresi boyunca mühendislerin, Japonya’da sık sık yaşanan depremler vb. doğal afetlere dayanıklı bir yapı ortaya koymak için titizlikle çalıştığı biliniyor.

Stadyumun 60.000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandığı ve stadyumun altında yer alan su toplama sistemleriyle yağmur sularını toplayarak çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

1.26 milyar dolarlık bütçesiyle dikkat çeken bu stadyum, Japonya'nın spor ve kültür alanında yaptığı büyük bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

195 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Yeni Ulusal Stadyum, yalnızca 2020 Olimpiyatları için değil, gelecekteki birçok uluslararası etkinlik için de bir merkez olmayı hedefliyor.

Ayrıca, stadyumun çatı yüksekliği 49.2 metre, çevre uzunluğu ise 850 metre olarak belirtiliyor.

Yani, bu devasa yapı hem büyüklüğü hem de estetiği ile göz kamaştırıyor.

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