Jenerasyon Ne Demek? Baby Boomers, X, Y, Z ve Alfa Kuşakları

Son yıllarda insanlar doğdukları ve yaşadıkları döneme göre sınıflandırılarak jenerasyon adıyla anılmaya başladılar. Baby Boomers, X, Y, Z ve Alfa jenerasyonu şu an yaşıyor ve aktif birer tüketici rolü üstleniyorlar. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Gelin jenerasyon nedir sorusu üzerinden Baby Boomers, X, Y, Z ve Alfa jenerasyonlarını yakından tanıyalım.

Z kuşağı böyle, Y jenerasyonu şöyle, X nesli şunu yaşadı, OK boomer, alfa kuşağı ne olacak diye diye son yıllarda kafalar iyice karıştı. Normal çünkü yakın bir zamana kadar yalnızca toplum bilimciler tarafından bilinen bu terimler artık hepimiz tarafından bilinir ve üzerine konuşulur hale geldi. Hatta pek çok insan hangi jenerasyondan olduğunu öğrenip üretme ve tüketme alışkanlıklarında değişiklik göstermeye başladı.

İyi de tüm bunlar ne anlama geliyor, jenerasyon ne demek? Günlük hayatımızı sürdürürken aslında hiçbirimiz hangi neslin üyesi olduğumuzu ya da şu anda tarihin nasıl işlendiğini fark etmiyoruz. Bu tür detaylarla işin uzmanları uğraşır ve tarih boyunca yaşamış insanları sınıflandırarak belirli veriler elde etmeye çalışırlar. Gelin jenerasyon nedir sorusu üzerinden Baby Boomers, X, Y, Z ve Alfa jenerasyonlarını yakından tanıyalım.

Jenerasyon ne demek?

Kuşak ve nesil olarak da anılan jenerasyon; belirli bir yıl aralığında doğmuş, benzer toplumsal olayların etkisinde kalmış ve bunun sonucunda belirli alışkanlıklara sahip olmuş bireyleri sınıflandırmak için kullanılan bir terimdir. Daha çok toplum bilimciler tarafından kitlesel hareketleri anlamlandırmak için kullanılır. Ancak son zamanlarda herkes tarafından kullanılır oldu.

Yaşamakta olan jenerasyonları tanıyalım:

Baby Boomers

X jenerasyonu

Y jenerasyonu

Z jenerasyonu

Alfa jenerasyonu

1946 - 1964 yılları arasında doğan Baby Boomers:

1946 - 1964 yılları arasında doğdular.

Televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi geleneksel medyanın ana tüketicileridir.

%90’ının Facebook hesabı vardır.

Aile üyeleriyle ve eski arkadaşlarıyla iletişimde kalmak için teknolojiyi kullanırlar.

Banka işlemleri için şubeye gitmeyi tercih ederler.

Küçük alışverişlerde nakit kullanmayı tercih ederler.

İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan iyimserliğin içine doğmuşlardır.

Soğuk Savaş’ın içine düşmüşlerdir.

Hippi kültürünü yaratmış ve içine düşmüşlerdir.

Çocuklarına doğru yola girene kadar yardım etmeyi seçerler.

Miras bırakmayı düşünmezler.

Emekli maaşlarının değer kaybetmesi en büyük sorunlarıdır.

1965 - 1980 yılları arasında doğan X jenerasyonu:

1965 - 1980 yılları arasında doğdular.

Aktif olmasa da hala dergi ve gazete okuyor, radyo dinliyor ve televizyon izliyorlar.

Dijital bilgileri vardır.

Facebook’ta en çok vakit geçiren jenerasyondur.

İnternet bankacılığı kullansalar da önemli işlemler için şubeye gitmeyi tercih ederler.

Marka sadakati gösterirler.

Soğuk Savaş’ın son yıllarını gördüler.

Kişisel bilgisayarların yükselişine tanık oldular.

İki büyük nesil arasında kaybolduklarını hissettiler.

Aile kurmaya önem verirler.

Gelirlerinin büyük bölümü ile ipotek borcu öderler.

Borçlarını azaltarak gelecek için istikrarlı bir tasarruf planı oluşturmak en büyük sorunlarıdır.

1981 - 1996 yılları arasında doğan Y jenerasyonu:

1981 - 1996 yılları arasında doğdular.

Büyük bir bölümü aktif olarak televizyon izliyor.

Netflix ve benzeri platformlara ilgileri yüksek.

Mobil cihaz kullanımı konusunda rahatlar.

Online alışverişleri bilgisayar üzerinden yapmayı tercih ediyorlar.

Birden fazla sosyal medya hesabına sahipler.

Marka sadakatleri azdır.

Ürünleri özelliklerine göre satın almayı tercih ederler.

Verimsiz ürünlere karşı sabırsızdırlar.

Apple ve Google gibi büyük markalara güvenirler.

Bankaların dijital araçlarını kullanırlar.

Banka ile ilişki kurmaz, işlemsel düzeyde kullanırlar.

2008-2012 Küresel Ekonomik Krizi’ni yaşadılar.

İnternet ve sosyal medya yükselişine tanık oldular.

11 Eylül saldırılarının etkilerini yaşadılar.

Mevcut iş gücünün en büyük sağlayıcısıdırlar.

Hala öğrencilik dönemi borçlarını ödedikleri için ev alamıyorlar.

İsteğe bağlı iş ve hizmetleri tercih ediyorlar.

Mülkiyet yerine kolay erişimi tercih ediyorlar.

Büyük alışverişlerde kendilerine rehberlik edecek ortak arıyorlar.

Finansal istikrarsızlık en büyük sorunlarıdır.

1997 ve 2012 yılları arasında doğan Z jenerasyonu:

1997 ve 2012 yılları arasında doğdular.

Büyük bir bölümü ilk cep telefonlarına 10 yaşındayken sahip oldular

Ebeveynlerinin cep telefonu ve tabletleriyle oynayarak büyüdüler.

Akıllı telefonlar ana iletişim tercihleridir.

Mobil cihazlarla günde en az 3 saat geçiriyorlar.

Y kuşağının mücadelesini gördükleri için mali açıdan muhafazakarlar.

Borçlanmaktan kaçınıyorlar.

Banka kartlarını ve mobil bankacılığı kullanıyorlar.

Akıllı telefon ve sosyal medyanın içine doğdular.

Aktif bir savaş görmeseler de her zaman çatışma olan bir ortamın içine düştüler.

Ailelerinin mali mücadelelerine tanık oldular.

Finans eğitimini önemsiyorlar.

Genç yaşta tasarruf hesabı açıyorlar.

2012 - 2025 yılları arasında doğan Alfa jenerasyonu:

2012 - 2025 yılları arasında doğdular ve doğacaklar.

Teknolojinin her yerde olduğu bir dünyaya doğdular.

COVID - 19 pandemisinin içinde düştüler.

Pandemi nedeniyle okul ile ilişkileri sınırlı.

Pandemi etkisiyle online eğitime yöneldiler ve benimsediler.

Henüz doğmadan bile bazı dijital varlıklara sahip oldular.

Dijital dünyanın yerlileridir.

En yüksek eğitimli ve en varlıklı nesil olacakları düşünülüyor.

Sosyal adalet hareketlerinin içine düştüler.

Nakit fikrinden tamamen uzak olacakları düşünülüyor.

E-ticaret her zaman ilk tercihleri olacak.

Jenerasyonlar arasındaki temel farklar nedir?

Baby Boomers, X, Y, Z ve Alfa jenerasyonlarının öne çıkan özelliklerine baktığımız zaman aralarında var olan farkların temel nedenlerinin ekonomi ve teknoloji olduğunu görüyoruz. Savaş sonrası doğan Baby Boomers kuşağının çalışarak bir şeyler elde edeceğine olan inancı, X kuşağını ipotek borçlarına boğmuştur.

X kuşağının borç ödeyerek geçen hayatı nedeniyle Y kuşağı ailesinden bazı miraslar elde etmiş ancak hayatını geçindirecek parayı kazanmak için borçlanmıştır. Y nesli, hızlı bir tüketim dünyasına düştüğü için devamlı bir mali mücadeleye girmiş ve bu nedenle Z kuşağına ekonomi konusunda tutumlu olmayı öğretmiştir.

Z jenerasyonunun içine düştüğü internet ve sosyal medya dünyası, onu gerçeklikten biraz olsun koparsa da dijital dünyanın gelişmesinin önünü açmıştır. Alfa jenerasyonu maalesef pandeminin içinde düştüğü için gerçeklikle tamamen kopmuştur. Şu an çocuk olan Alfa kuşağının ileride tamamen dijital dünya odaklı olacağı düşünülüyor.

Türkiye’de jenerasyonlar:

Baby Boomers, X, Y, Z ve Alfa jenerasyonları hakkında yapılan araştırmaların neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri merkezli olduğu için yapılan tanımlamalar bazen ülkemize uygun olmayabilir. Türkiye’deki toplum bilimciler ülkemizdeki jenerasyonları maalesef yapılan askeri darbeler üzerinden değerlendiriyor.

Cumhuriyetin kurulması, tek partili dönem, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi, iç çatışma ortamı, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 90’ların karmaşık zamanları, 28 Şubat süreci, karmaşık seçim dönemleri, Gezi olayları, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, ekonomik sıkıntılar ve daha nicesi aslında ülkemizdeki jenerasyonların özellikleri belirleyen olaylardır.

Eski jenerasyonlar gençlere darbe görmediklerini söylüyor, yeni jenerasyonlar ise eski kuşaklara ekonominin böylesine kötü olduğu bir dönem görmediklerini söylüyor. Neresinden tutarsak tutalım maalesef güzelim ülkemizde yaşamış hiçbir jenerasyonun sorunsuz geçen bir günü olmamış gibi görünüyor. Daha güzel günlere olan umudumuzu kaybetmeyelim.

Jenerasyon ne demek sorusu üzerinden Baby Boomers, X, Y, Z ve Alfa jenerasyonlarını inceledik ve ülkemizdeki jenerasyonların durumundan bahsettik. Jenerasyonlar ve özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.