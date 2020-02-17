Kafa Topu 2 Oynayarak Bitcoin Kazanabileceğiniz Kampanya

Kafa Topu 2'nin geliştirici ekibi olan Masomo, Türkiye'nin ilk Bitcoin borsası olan BtcTurk ile yeni bir kampanyaya imza attı. 16-26 Şubat tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya kapsamında, oyunculara toplam 2 Bitcoin dağıtılacak. Kampanyaya katılmak için yapmanız gereken tek şey ise Kafa Topu 2 oynamak.

Sıkı takipçilerimiz, Webtekno ekibinin aslında ne kadar büyük bir ailenin parçası olduğunu biliyorlar. Şimdi sizlere, bu büyük ailenin değerli bir parçası olan "Kafa Topu 2" ile ilgili önemli bir haber vereceğiz. Bu haberimiz, pek çok Kafa Topu 2 oyuncusunun yüzünü güldürecek cinsten.

Dünya, son yıllarda büyük bir değişimin içerisinde. Pek çok kişi, eskiden olduğu gibi merkezi para birimlerine yatırım yapmak yerine, kripto para birimlerine yöneldi. Kripto para birimlerinin babası olan Bitcoin, geçtiğimiz yıllarda ciddi bir yükseliş yakaladı ve şu an için 1 Bitcoin almak için, yaklaşık 60 bin TL ödeme yapmanız gerekiyor. Kafa Topu ekibi, Bitcoin'e olan ilgiyi dikkate alarak yeni bir kampanya başlattı.

Türkiye'nin ilk kripto para borsası olan BtcTurk ile yapılan iş birliğinden doğan bu etkinlik, 16 ile 26 Şubat tarihleri arasında geçerli. Kafa Topu 2 oynayan herkesin dahil olabileceği bu etkinliğin sonunda ise 2 Bitcoin, yani yaklaşık 120 bin TL ödül dağıtılacak. Toplamda 6.000 kişiye dağıtılacak olan bu ödülden kendinize düşen payı almak için yapmanız gereken tek şeyse Kafa Topu 2 oynamak.

Kampanyaya katılmak için yapmanız gerekenler

Her şeyden önce bu kampanyaya katılabilmek için Kafa Topu 2 oyununu indirmiş ve aktif olarak oynuyor olmanız gerekiyor. Kafa Topu 2 oynamayan Webtekno takipçisi yoktur diye düşünüyoruz ancak eğer hala oynamayan varsa ilgili bağlantıları hemen aşağıya bırakıyoruz.

Kafa Topu 2'de farklı seviyelerde ligler bulunuyor. Haftalık liglerdeki sıralamanız, bir sonraki hafta dahil olacağınız ligi belirliyor. BtcTurk ile Kafa Topu 2'nin geliştirici ekibi olan Masomo 'nun birlikte başlattığı etkinliğe dahil olmak için, lig sıralamanızın en az 9 olması gerekiyor. Eğer bulunduğunuz lig 9 ve üzerindeyse, sizler de toplam 2 Bitcoin'in dağıtılacağı kampanyaya katılabilirsiniz.

'nun birlikte başlattığı etkinliğe dahil olmak için, lig sıralamanızın 9 olması gerekiyor. Eğer bulunduğunuz lig 9 ve üzerindeyse, sizler de toplam 2 Bitcoin'in dağıtılacağı kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanya kapsamında ligler, üç gruba bölünüyor. Bu gruplar; 9-39 , 40-49 ve 50. seviyeler şeklinde ayrılıyor. Bitcoin kazanmak için yapmanız gereken şey ise mümkün olan en yüksek puanı toplayarak sıralamada yükselmek.

, ve seviyeler şeklinde ayrılıyor. Bitcoin kazanmak için yapmanız gereken şey ise mümkün olan en yüksek puanı toplayarak sıralamada yükselmek. Az önce bahsettiğimiz farklı lig gruplarındaki genel sıralamanızın, ilk 2.000 'de olması gerekmekte. Bu sıralamada kaldığınız takdirde, sizler de 2 Bitcoin'lik ödül havuzundan kendinize düşen payı alıyorsunuz.

'de olması gerekmekte. Bu sıralamada kaldığınız takdirde, sizler de 2 Bitcoin'lik ödül havuzundan kendinize düşen payı alıyorsunuz. Kampanya bitişinde toplamda 6.000 kişi, büyük ödülden kendisine düşen payı BtcTurk aracılığıyla alacak.

Kazandığınız Bitcoin'leri BtcTurk'ten nasıl alacaksınız?

Kafa Topu 2'nin 26 Şubat'a kadar devam edecek kampanyası sona erdiğinde, sizlere bir kod gönderilecek. Bu kodu kullanmak ve kazandığınız Bitcoin miktarını almak için şu yolu izlemeniz gerekiyor;

Cihazınız iOS işletim sistemiyle çalışıyorsa buradaki, Android ekosistemine dahilse burada bulunan bağlantıyı kullanarak BtcTurk'ün mobil uygulamasını indirin.

indirin. Kafa Topu 2'den tarafınıza gönderilmiş olan kodu, kampanya sona erdikten sonra BtcTurk mobil uygulamasında açılacak olan kod bölümüne girmelisiniz.

BtcTurk mobil uygulamasında açılacak olan kod bölümüne girmelisiniz. Bu işlemlerin ardından Kafa Topu 2 oynayarak kazandığınız Bitcoin'ler, BtcTurk cüzdanınıza aktarılmış olacak.

Kazanacağınız Bitcoin'in TL cinsinden değeri ne olacak?

Haberimizin başında da bahsettiğimiz gibi Bitcoin, şu sıralar hayli değerli bir yatırım aracı. Eğer Bitcoin'in değerini daha net anlatmak gerekirse; Masomo ekibinin bu konuyla ilgili hazırlamış olduğu videoyu siz değerli takipçilerimizle paylaşmak, sanıyoruzki yeterli olacaktır.