Equinor ile Eidesvik Offshore, dünyanın ilk karbonsuz amonyak yakıtıyla çalışan ikmal gemisini yaratmak için kolları sıvadı. Viking Energy isimli ikmal gemisinin uzun mesafelerde karbonsuz amonyakla çalışması hedeflenirken, gemi Norveç kıta sahanlığına yük taşıyacak.

Dünyanın ilk karbonsuz amonyakla işleyen ikmal gemisi için anlaşma sağlandı. Equinor ile Eidesvik Offshore arasında, Viking Energy gemisini uzun mesafe taşımacılığında karbonsuz amonyak yakıtıyla işler hale getirecek anlaşmaya imza atıldı. Viking Energy'nin Norveç kıta sahanlığındaki (NCS) kurulumların tedariklerini taşıması bekleniyor.

İki şirket arasında imzalanan 5 yıllık sözleşmede, Viking Energy ikmal gemisi karbonsuz amonyak yakıtının kullanımı konusunda geliştirme, kurulum ve testten oluşan bir araştırma projesinin parçası olacak. Yeni teknoloji gemide 2024'te test edilmeye başlanacak.

Hedef sıfır sera gazı

Equinor'un ortak operasyon desteği üst düzey yöneticisi Cecilie Rønning, şirketin tedarik zincirindeki emisyon düzeyini düşürmeyi hedeflediğini, bunun için amonyak kullanımının bir çözüm olduğunu düşündüklerini söyledi. Rønning, Viking Energy'nin karbonsuz amonyakla işleyerek uzun mesafeler katedebilen dünyanın ilk ikmal gemisi olabileceğini vurguladı.

Equinor, Konkraft'la birlikte bu sene başlattığı projeyle birlikte 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40'a, 2050 yılındaysa sıfıra indirmeyi hedefliyor. Viking Energy projesi, uzun mesafelerde yeni teknolojinin yüzde 100 karbonsuz güç sağlayıp sağlayamayacağını test edecek. Planlara göre, 1 yıllık bir test süresi boyunca amonyak güç ihtiyacının yüzde 60 ila 70'ini karşılayacak. Gemi bu sürede hâlâ sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) yakıt olarak kullanabilecek, ihtiyaç duyulan enerjinin kalanı da pille sağlanacak.

Equinor, Avrupa'daki yenilik projesi ShipFC'nin bir parçası. ShipFC konsorsiyumunda 14 Avrupalı şirket ve kurum yer alıyor ve koordinasyon NCE Maritime Cleantech tarafından sağlanıyor. Projenin katkıcılarından Wärtsilä'nın güç teknolojisini, amonyak deposunu ve dağıtım sistemlerini yapması beklenirken, Prototech de yakıt hücreleri sistemlerini tedarik edecek.

Projenin toplam değeri 25 milyon dolar

Bir başka Equinor yöneticisi Henriette Undrum, bu teknoloji sayesinde ilk kez gemi motorlarındaki yakıtın yanması sırasında emisyon üretmemesini başarabileceklerini düşünüyor. Viking Energy projesinin toplamda 250 milyon Norveç kronuna (yaklaşık 25 milyon dolar) mal olacağı belirtiliyor.

Equinor 2000'li yılların başından bu yana NCS'de çalışan ikmal gemilerindeki emisyon oranlarını azaltmak için çabalıyor. Viking Energy, 2003 yılında Equinor'un filosundaki ilk LNG ile çalışan gemisi olmuştu. Aynı gemi 2016 yılındaysa hibrit pil gücüyle çalışmaya başlamıştı.

Amonyak (NH3), havada azotla hidrojenin birleşmesinden oluşuyor. Hidrojense hem doğalgazdan hem de elektroliz aracılığıyla yenilenebilir kaynaklardan elde edilebiliyor. Bu projede hidrojen, elektroliz yoluyla Yara şirketi tarafından üretilecek.