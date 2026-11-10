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Kasım 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

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Alfa Romeo Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Junior Elettrica, Junior Ibrida ve Tonale modelleri bulunuyor.

Kasım 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Alfa Romeo, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın ürün gamında kompakt SUV sınıfındaki Junior Elettrica, Junior Ibrida ve Tonale bulunuyor.

Bu içerikte Alfa Romeo’nun Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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İçerikten Görseller

Kasım 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar
Alfa Romeo Junior Elettrica
Alfa Romeo Junior Ibrida
Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı
Junior Elettrica 2.474.300 TL
Junior Ibrida 2.668.200 TL
Tonale 2.668.200 TL

Junior Elettrica fiyatları - Kasım 2026

Alfa Romeo Junior Elettrica

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Elektrik Speciale+, Çift Kavramalı Otomatik, 4x2 2.474.300 TL

Junior Elettrica, Alfa Romeo'nun tamamen elektrikli kompakt SUV modeli olarak tek donanım seviyesiyle listeleniyor.

Junior Elettrica opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan 40.000 TL Speciale+
Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı 40.000 TL Speciale+, Core

Junior Ibrida fiyatları - Kasım 2026

Alfa Romeo Junior Ibrida

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Benzinli Hibrit Speciale+, 4x2, Çift Kavramalı Otomatik 2.668.200 TL

Junior Ibrida, Junior ailesinin benzinli hibrit motor seçeneğine sahip versiyonu olarak Kasım 2026 listesinde yer alıyor.

Junior Ibrida opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan 40.000 TL Speciale+
Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı 40.000 TL Speciale+

Tonale fiyatları - Kasım 2026

Alfa Romeo Tonale

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Dizel Diesel 130, Ti, DCT Otomatik, 4x2 3.725.700 TL
Benzinli Hibrit Hybrid 175, Speciale, DCT Otomatik, 4x2 4.247.400 TL

Tonale, Alfa Romeo'nun ürün gamındaki daha büyük SUV modeli olarak konumlanıyor. Geniş gövdesi, SUV karakteri ve markanın sportif tasarım anlayışını koruyan model, Kasım 2026 listesinde hibrit motor ve otomatik şanzımanla sunuluyor.

Tonale opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Brera Kırmızı 60.000 TL Speciale, Ti

Kaynak: Alfa Romeo

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