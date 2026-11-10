Alfa Romeo, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın ürün gamında kompakt SUV sınıfındaki Junior Elettrica, Junior Ibrida ve Tonale bulunuyor.
Bu içerikte Alfa Romeo’nun Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.
İçerikten Görseller
Alfa Romeo fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Junior Elettrica
|2.474.300 TL
|Junior Ibrida
|2.668.200 TL
|Tonale
|2.668.200 TL
Junior Elettrica fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Elektrik
|Speciale+, Çift Kavramalı Otomatik, 4x2
|2.474.300 TL
Junior Elettrica, Alfa Romeo'nun tamamen elektrikli kompakt SUV modeli olarak tek donanım seviyesiyle listeleniyor.
Junior Elettrica opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan
|40.000 TL
|Speciale+
|Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı
|40.000 TL
|Speciale+, Core
Junior Ibrida fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Benzinli Hibrit
|Speciale+, 4x2, Çift Kavramalı Otomatik
|2.668.200 TL
Junior Ibrida, Junior ailesinin benzinli hibrit motor seçeneğine sahip versiyonu olarak Kasım 2026 listesinde yer alıyor.
Junior Ibrida opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan
|40.000 TL
|Speciale+
|Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı
|40.000 TL
|Speciale+
Tonale fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Dizel
|Diesel 130, Ti, DCT Otomatik, 4x2
|3.725.700 TL
|Benzinli Hibrit
|Hybrid 175, Speciale, DCT Otomatik, 4x2
|4.247.400 TL
Tonale, Alfa Romeo'nun ürün gamındaki daha büyük SUV modeli olarak konumlanıyor. Geniş gövdesi, SUV karakteri ve markanın sportif tasarım anlayışını koruyan model, Kasım 2026 listesinde hibrit motor ve otomatik şanzımanla sunuluyor.
Tonale opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Brera Kırmızı
|60.000 TL
|Speciale, Ti
Kaynak: Alfa Romeo