Yeni bir iddiaya göre katlanabilir iPhone modeli, iPhone 17 Pro’nun buhar odası soğutma sistemine sahip olacak.

Apple, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da eylül ayında tüm dünyanın beklediği iPhone lansmanını gerçekleştirecek. Ancak bu yılki lansmanda yepyeni bir ürün göreceğiz. Şirketin uzun yıllardır beklenen katlanabilir iPhone modeli resmen tanıtılacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Katlanabilir iPhone modeli hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıktığını görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Fixed Focus Digital’ın paylaşımına göre iPhone Ultra ismini alması beklenen modelde ilk olarak geçen yıl gördüğümüz soğutma sistemi kullanılacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Buhar odası soğutma sistemiyle gelecek

Sızıntıya göre geniş ekranlı katlanabilir telefon iPhone Ultra, buhar odası soğutma sistemine sahip olacak ve üretim zorluklarına rağmen eylül ayında piyasaya sürülecek. Buhar odası sistemi sayesinde telefonun termal performansının “çok etkileyici” olacağı ve ısınma problemini minimuma indirmeyi başaracağı da aktarılmış.

Apple, geçen yılki iPhone 17 Pro modelinde ilk kez buhar odası soğutma sistemini kullanmıştı.Buhar odası sistemi, ısıyı cihazın kasası boyunca dağıtmak için az miktarda deiyonize su kullanıyordu ve böylece çipten sıcaklığı uzaklaştırarak daha iyi performans vadediyordu. Böylece önceki modellere kıyasla ısınma ve performans %40 daha iyiydi. A20 çipiyle gelecek katlanabilir iPhone’da böyle bir özellik yer alması gerçekten kullanıcılar için çok yararlı olacaktır.

iPhone Ultra’nın 7,8 inçlik iç ekran, 5,5 inçlik kapak ekranı, A20 çip, Touch ID, C2 modem 4,5 mm kalınlık gibi özelliklerle gelmesini bekliyoruz.