Yeni bir iddiaya göre Apple, katlanabilir iPhone modelinde bu türdeki cihazların yaşadığı en büyük sorunlardan birini ortadan kaldıracak.

Apple’ın bir süredir katlanabilir iPhone geliştirdiği biliniyordu. Bu cihazın en başta dikey katlanacağı söylense de son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılar, Samsung Galaxy Z Fold’a rakip olacak yatay katlanan bir model olacağını göstermişti.

Şimdi ise şu an için iPhone Fold olarak adlandırılan cihaz hakkında yeni bilgiler geldi. ETNews’ün paylaştığı iddiaya göre telefon, katlanabilir cihazların en büyük sorunlarından birini giderecek.

iPhone Fold’da kırışma sorunu olmayacak

Şu anki katlanabilir telefonların en büyük problemi kuşkusuz ekrandaki kırışma sorunu. Android cihazların büyük bir çoğunluğunda ekranın tam ortasında bu problemle karşılaşılabiliyor. Son zamanlarda biraz çözüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Çinli markaların cihazlarında kırışıklıklar önemli ölçüde azaltılmış, neredeyse görünmeyen hâle gelmişti.

Ancak yeni iddiaya göre Apple’ın amacı, bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak. Yani şirketin katlanabilir iPhone'unda küçücük bile kırışıklık problemi olmayacakmış. Bunu nasıl bir teknolojiyle yapacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok.

Tabii ki bunun tamamen bir iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Doğru çıkmama ihtimali var. Apple’ın nasıl bu sorunu ortadan kaldıracağı da büyük merak konusu. Gerçek olursa gerçekten yatay katlanabilir telefonlar için devrim niteliğinde olabilir. Şirketin yeni iPhone’unun her iki ekranını da Samsung’dan tedarik etmesinin beklendiğini ekleyelim.

iPhone Fold’un ne zaman tanıtılacağı hâlâ belli değil. Söylentiler, 2026’nın ikinci yarısında gelebileceğini söylüyor.