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Çok Yakında Tanıtılması Beklenen Katlanabilir iPhone’un Ertelenebileceği İddia Edildi!

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Yeni bir iddia, eylülde tanıtılacak katlanabilir iPhone modeli iPhone Ultra’nın üretim sorunları nedeniyle ertelenebileceğini öne sürdü.

Çok Yakında Tanıtılması Beklenen Katlanabilir iPhone’un Ertelenebileceği İddia Edildi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın bu yılki iPhone lansmanında çok büyük yeniliklerle karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Bunlardan en dikkat çekeni ise katlanabilir iPhone modeliydi. Şimdiye kadar çıkan tüm sızıntılar, eylüldeki lansmanda iPhone Ultra modelinin tanıtılacağı yönündeydi. Tanıtım neredeyse kesin olsa da ürünün gerçekten piyasaya sürülme tarihi hakkında bazı belirsizlikler vardı. Belli kaynaklar daha geç gelebileceğini söylerken belli kaynaklar herhangi bir gecikme yaşamayacağını belirtiyordu.

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Şimdi ise bu konuda yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sektörden gelen yeni bir iddiaya göre iPhone Ultra modeli bir gecikme ile karşı karşıya kalabilir ve ertelenebilir. Tabii ki bu da sadece bir iddia. Bu yüzden şüpheyle yaklaşmakta ve kesin doğru çıkacağını düşünmemekte fayda var.

İçerikten Görseller

Çok Yakında Tanıtılması Beklenen Katlanabilir iPhone’un Ertelenebileceği İddia Edildi!
ultraic

İddiaya göre Foxconn’da yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle gecikme yaşanabilir

ultraic

İddialar, doğrudan Apple’ın ana üretim ortağı Foxconn cephesinde yaşanan teknik aksaklıkları işaret ediyor. Aktarılan detaylara göre Foxconn, iPhone Ultra’nın üretim hattında bazı sorunlarla karşılaştı ve şu anda imalat sürecinde son dakika ayarlamaları yapıyor. Sıkıntıların temelinde ise cihazın menteşe yapısı ve katlanabilir ekranın genel dayanıklılık standartları var. Ancak iddiaya göre bu üretim sorunlarının çözülmesinin ne kadar zaman alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Yaşanan üretim aksaklıklarına rağmen, sızıntı dünyasındaki genel beklenti Apple'ın tanıtım takvimini değiştirmeyeceği yönünde. Son söylentilerin büyük çoğunluğu, iPhone Ultra’nın Eylül ayında düzenlenecek resmi etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte sahneye çıkacağını doğruluyor.

Buradaki asıl soru işareti, cihazın tanıtıldığı gün ya da hemen ardından mağaza raflarındaki yerini alıp alamayacağı. Yaşanan menteşe ve ekran problemleri, iPhone Ultra’nın iPhone 18 Pro serisiyle aynı anda ön siparişe açılmasını engelleyebilir veya ilk etapta çok sınırlı bir stokla pazara sunulmasına neden olabilir.

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iPhone Katlanabilir Telefon

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