Katlanabilir iPhone modelinin fiyatına dair en net sızıntı bugün gerçekleşti. Biz de katlanabilir iPhone bugün Türkiye'de satışa sunulsa fiyatı ne kadar olurdu hesapladık.

Bugün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberimizde ilk katlanabilir iPhone modelinin muhtemel fiyatına ilişkin bir söylentiden bahsetmiştik. Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre katlanabilir iPhone, 1.999 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Hatta fiyatın 2.499 dolara çıkma ihtimali dahi var.

Yalnızca bu açıklama bile katlanabilir iPhone modelinin çok da erişilebilir bir model olmayacağını anlamaya yetiyor ancak biraz daha detaylandıralım ve ilk katlanabilir iPhone modelinin muhtemel Türkiye fiyatını hesaplayalım. Baştan söylüyoruz bu içerik, pek çoğumuzun hevesini kaçıracak.

Katlanabilir iPhone'un Türkiye fiyatı ne kadar?

Her şeyden önce Apple'ın tüm iPhone modellerinde aynı katsayı ile fiyatlandırma yapmadığını belirtelim. Yani iPhone 16 ile iPhone 16 Pro Max'in ABD fiyatının Türkiye fiyatına oranı aynı değil. Biz, gerçeğe en yakın sonuca ulaşmak için mevcut en pahalı iPhone modelini yani iPhone 16 Pro Max'in fiyatını referans alacağız.

1TB iPhone 16 Pro Max, ABD'de 1.599 dolar iken Türkiye'de ise 3.294 dolar (119.999 TL). Arada 2.06 kat fark bulunuyor. Şimdi bu farkı katlanabilir iPhone'un muhtemel fiyatına uygulayalım. 4.117 dolarlık bir sonuca ulaşıyoruz. Buna göre ilk katlanabilir iPhone modelinin fiyatı 149.999 TL olacak diyebiliriz.

İlk katlanabilir iPhone, Samsung Galaxy Z Fold'un neredeyse iki katı fiyatta da olabilir

Samsung'un Türkiye'deki en pahalı katlanabilir akıllı telefonunun 99.999 TL fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek katlanabilir iPhone'un sunduğu tüm özelliklerden bağımsız olarak bir fiyat dezavantajına sahip olacağını şimdiden söyleyebiliriz gibi görünüyor. Tabii ilk katlanabilir iPhone'un 2.499 dolara yani Türkiye'de 189.999 TL'ye satışa sunulması ihtimali de bulunuyor…