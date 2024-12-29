Çöller, su kaynaklarının sınırlı olması ve aşırı sıcaklığın etkisi altında kalması sebebiyle yaşamanın oldukça zor olduğu bölgelerdir. Ancak bazı hayvanlar, bu çöl ortamında hayatlarına rahatlıkla devam edebilir.

"Peki bu hayvanlar, bu kadar yüksek sıcaklıklardan nasıl etkilenmiyorlar? Daha doğrusu bu zorluklarla nasıl başa çıkıyorlar?"

Gelin, birlikte bakalım.

1. Çıngıraklı yılanlar

Meksika ve ABD çöllerinin simgesi olan çıngıraklı yılanlar, genellikle Chihuahuan, Sonoran ve Mojave Çölleri’nde sıklıkla görülür. Bu yılanlar orta büyüklüktedir, üçgen şeklinde başları vardır ve renk tonları kahverengiden pembemsi beyaza kadar değişebilir.

Gövdelerinde bulunan altıgen desenler ise âdeta onların imzası gibidir. Kuyruklarındaki çıngıraklar da keratin ismi verilen bir proteinden oluşur. Bu keratin, bizim tırnak ve saçlarımızda bulunana benzerlik gösterir.

2. Boynuzlu kertenkeleler

Genellikle ABD’nin batısında rastladığımız Boynuzlu kertenkeleler, dikenli pulları ve düz gövdeleri ile dikkati çekerler. Bu hayvanlar çoğunlukla toprak tonlarında, bej ve kırmızımsı renklere sahiplerdir.

Tehdit altında olduklarında akciğerlerini hava ile doldurup şişirir ve böylece başka canlılar tarafından yutulmalarını engellerler. Ayrıca yağmur yağdığı esnada sırtlarını genişleterek, suyu derilerine yönlendirir ve başlarını yere eğerek su içebilirler.

3. Bilbyler

Bilby isimli bu hayvanlar, Avustralya’ya özgüdür. Mavi-gri karışımı bir kürk rengine ve tavşanı andıran uzun kulaklara sahiplerdir. Bilbyler gececi hayvanlardır. Geceleri yiyecek bulmak için dışarı çıkarlar, gündüzleri ise yuvalarında saklanırlar.

Ayrıca onlar yuvalarını kazarken toprağı havalandırırlar. Bu da bitki tohumlarının çimlenmesine yardımcı olur. Böyle ekosisteme de katkı sağlamış olurlar.

4. Kızıl kangurular

Çoğunlukla Avustralya’nın geniş otlaklarında ve çöllerinde yaşayan Kızıl kangurular, kanguruların en büyükleridir. Erkekleri genellikle kestane rengini anımsatırken dişileri ise daha küçük, mavimsi ve grimsi tonlarda olur.

Geri geri yürümeyi bir türlü başaramayan Kızıl kangurular, aşırı sıcaklıklarda ön ayaklarını yalayarak serinlerler. Yine buharlaşan tükürükleri, vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.

5. Sakallı ejderler

Sakallı ejderler, Avustralya’nın çöl iklimine oldukça başarılı bir şekilde uyum sağlarlar. İsimlerini ise boyunlarınki dikenli pul sırasından alırlar. Bu pullar şiştiğinde bir sakalı andırır.

Uzun kuyrukları ve sivri dikenlerle kaplı gövdeleriyle dikkati çeken bu canlılar hem otçul hem de etçillerdir. Gün içinde vücut sıcaklıklarını sabit tutmak için ya Güneş’te uzanırlar ya da gölgeli alanlarda saklanırlar. Bu denge, onların çöl yaşamında hayatta kalmalarına destek olur.

6. İpeksi cep fareleri

İpeksi cep fareleri, isimlerini yanaklarında taşıdığı yiyecek keselerinden alırlar ve genellikle ABD ve Meksika’da, bitki örtüsünün seyrek olduğu kumlu alanlarda yaşarlar. Gece aktif olan bu fareler, günlerini yer altındaki serin sularda geçirirler.

Geceleri ise kendilerine tohuma benzer yiyecekler aramaya çıkarlar. Ayrıca bu hayvanlar, böbreklerinin özel yapıları sayesinde haftalarca su içmeden yaşayabilirler. Böylece aşırı sıcaklıklarda hayatlarına devam edebilirler.

7. Mirketler

Mirketler, Güney Afrika’nın Kalahari Çölü’nde yaşar ve hayatta kalmalarını kolaylaştıran birçok fiziksel özelliğe sahiplerdir. Göz çevrelerindeki koyu halkalar Güneş ışığını azaltırken, ince kürkleri ve koyu tenleri de vücut sıcaklıklarını dengeler.

Ayrıca sahip oldukları uzun yatay göz bebekleri ise geniş bir görüş alanı sağlar.

8. Jackrabbitler

Batı Amerika’nın kurak çöllerinde yaşayan bu tavşan türü, büyük tüylü ayakları ve geniş kulakları sayesinde aşırı sıcak ve soğukla başa çıkabilirler. Ayaklarındaki kürk kumun sıcaklığını yalıtırken kulaklarındaki kan akışı da ısıyı düzenler.

Böylece çöl ortamında hayatta kalmaları çok daha kolay olur.

9. Kaliforniya guguk kuşları

Kaliforniya guguk kuşu olarak isimlendirilen bu tür, Kuzey Amerika’nın Mojave, Sonoran ve Chihuahuan çöllerinde yaşarlar. Bu hayvanlar, zehirli akrepler ya da çıngıraklı yılanlar gibi tehlikeli avlarla başa çıkma noktasında oldukça başarılıdır.

Vücut sıcaklıklarını dengelemek için ise çenelerinin alt kısımlarındaki tüysüz kısmı kullanırlar. Gece soğuyan havalarda da barınaklarına çekilerek enerji tasarrufu sağlarlar.

10. Develer

Develerin hörgüçlerinde depolanan yağlar, onların enerji ihtiyaçlarını karşılayarak günlerce yemeden ve içmeden hayatta kalmalarına olanak sağlar. Ancak bu hörgüçler yağ tükendiğinde söner ve enerjileri geri yüklendiğinde yeniden şişer.

Özetle bu 10 hayvan, muazzam adaptasyon yetenekleri sayesinde tabiri caizse kavurucu sıcaklar altında hayatta kalmayı başarır.

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