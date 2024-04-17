Bir vaka var ki yıllardır çözülememiş durumda. Amerika'nın Minnesota eyaletinde kaybolan Brandon Swanson'ın hikâyesi, normal kayıp ilanlarından daha farklı. Neden mi? Okudukça eminiz ki daha iyi anlayacaksınız.

2008'de 19 yaşındaki Brandon, Minnesota'nın kırsal yollarında arabasıyla yoldan çıkıp kaybolduğunda, son konuşması ani bir "Kahretsin." ile kesildi.

Brandon Swanson, bugün bile hâlâ bulunamadı. Peki başına ne gelmiş olabilir?

Her şey, 14 Mayıs 2008'de başladı.

Okul döneminin sonunu kutladıktan sonra Brandon, toplantıya katılmak için evinden ayrıldı. Gece yarısından sonra yanlış bir dönüş yaparak kendisini bilinmeyen bir tarım arazisinin yanında buldu ve ailesinden yardım istemek zorunda kaldı.

Ancak ne onun ailesi ne de arama kurtarma ekipleri, Brandon'ı bulmak için yeterli ipucuna ulaşamadı.

İletişim kurdukları sırada Brandon'ın son sözleri aniden kesildi ve telefonu bir daha hiç çalmadı. Ailesi ve arkadaşları gece boyunca onu aradılar ancak herhangi bir iz bulunamadı.

Polis aramaya katıldığında bile Brandon'a dair bir iz bulunamadı.

Arabanın bulunmasından ve ardından yapılan geniş çaplı aramalara rağmen Brandon'ın ne olduğu veya nasıl kaybolduğu hakkında hiçbir kesin sonuca varılamadı.

2009'da kabul edilen Brandon Yasası, benzer durumların tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla kayıp ihbarlarının derhal ele alınmasını ve soruşturulmasını gerektirir hâle getirildi.

Hakkında ortaya atılmış en mantıklı teori ise nehire düşebileceği.

Brandon Swanson'ın çocukluğunda geçirdiği bir göz yaralanması nedeniyle sol gözünün kör olduğunu ve bu nedenle derinlik algılama sorunları yaşadığını belirtmek önemli.

Bölgede çok sayıda sarnıçın olması, polisin Brandon'ın bunlardan birine düşmüş olması ihtimalini değerlendirmesine sebep oldu. Eğer nehire düştüyse hipotermiden veya boğulmadan hayatını kaybetmiş olması mümkün.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Brandon bir cinayete mi kurban gitti yoksa nehire mi düştü? Teorilerinizi yorumlarda bekliyoruz.

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