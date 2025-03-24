Kedilerin tam tamına 276 farklı yüz ifadesine sahip olduğunu söylesek? İlk etapta bu sayı biraz abartılı geliyor, çünkü kendinizin en fazla 6-7 farklı yüz ifadesine büründüğünü düşünüyor olabilirsiniz.

Ancak bilim insanları bu konuda oldukça net. Peki bu ifadelerin her biri ne anlama geliyor? Kediler tarafından hangi duyguları ifade etmek için kullanılıyor?

Tüm kediler bu ifadelerin tamamına sahip mi?

Yapılan araştırmalara göre kediler, 276 farklı yüz ifadesi sergileyebiliyor.

Tuhaf bir şekilde bu ifadelerden %37’si saldırganlık ile %45’i ise arkadaş canlısı tavırlarla alakalı. Bilim insanlarının merak ettiği nokta ise bir kedinin yüz ifadelerinin, başka bir kedi ile yakın bir iletişime girdiğinde ne yönde değiştiği.

Bu sorunun cevabına ulaşmak için birçok kedinin bulunduğu bir kafede, bu hayvanların davranışları kayıt altına alınıyor. Devamında bir yapay zekâ programı, kedi davranışlarını açıklayabilmesi amacıyla eğitiliyor.

Yapay zekâ, program hazır olduğunda ise kedilerin yüzlerindeki 48 sanal noktayı kullanarak, onların yüz ifadelerini yakından inceliyor.

Bu program sayesinde 26 yeni yüz hareketi tanımlanıyor ve bu da yüzlerce ifadenin keşfine olanak sağlıyor. Fark ediliyor ki kediler tam 22 kere, birbirlerinin yüz ifadelerini taklit ediyor. Özellikle bunu, oyun oynadıkları ve kendilerine bakım yaptıkları sırada yapıyorlar.

En dikkati çeken noktalardan biri de kedilerdeki kulak hareketlerinin, hızlı yüz taklitlerindeki rolü oluyor. Bir kedi farklı bir kedi ile etkileşim kurduğu sırada ya kulaklarını döndürüyor ya da düzleştiriyor.

Yine fark ediliyor ki karşısındaki kedi de o an, aynı şeyi yapıyor. Ayrıca eğer ki bir kedi çenesini düşürüyor veya dudaklarını birbirinden ayırma davranışı sergiliyorsa, o kedinin diğer kediler tarafından taklit edilme ihtimali daha da güçleniyor.

Özetle kedilerin sahip olduğu 276 yüz ifadesinden yaklaşık 250’si daha önceleri araştırmacılar tarafından keşfedilmişti. Fakat şimdilerde bu ifadelere 26 tane daha eklendi. İşin içine yapay zekâ da dahil edilerek, bu ifadelerin keşfi üzerinden çalışmalar yapıldı ve bu yüz ifadelerinin kediler arasındaki ilişkileri incelendi.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: