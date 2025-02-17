Kediler çok sayıda soru işareti ile dolu canlılar öyle değil mi? Bazı zamanlar neyi ne amaçla yaptıklarını anlamamız epey zor olabiliyor. Bunlardan biri de tıslama davranışları.

Acaba kediler hangi sebeplerle tıslıyorlar? Bunun nedeni illa ki bir korku veya tehdit ile karşı karşıya kalmaları mı?

Ya da hiç tahmin etmediğimiz bir sebebi mi var?

Bir kedi tıslarken aslında birçok şeyi de beraberinde yapıyor.

Örneğin kulaklarını düzleştiriyor, sırtını kamburlaştırıyor, ağzını açıyor, dişlerini gösteriyor veya dudaklarını tuhaf bir şekle getirebiliyor. Bu canlılar tıslarken, esasen havayı ani bir şekilde dışarıya veriyor. Ancak bizim merak ettiğimiz nokta, neden bunu yaptıkları.

Tıslama davranışı genellikle “Benden uzak dur! Bana yaklaşma!” anlamına geliyor ve tıslayan bir kedi, kendini tehdit altında hissediyor. Aynı zamanda bu hareket korkunun ve aşırı üzgün olmanın bir belirtisi de olabiliyor.

Kediler bunu herhangi başka bir kediye, köpeğe, bambaşka bir hayvana, veterinere veya tanımadığı bir insana yapabilir.

Özellikle bu duruma, veteriner ziyaretleri esnasında daha çok rastlanıyor. Eğer kediniz veteriner ona temas ettiğinde veya muayene masasına konduğunda tıslamaya başlıyorsa, bu ortam veya kişi ile bir problemi ya da çekincesi olduğu anlamına geliyor. Yani kediniz, veterinere gelmiş olmaktan pek hoşnut değil!

Öte yandan bir kedi, eğer evin içinde uzun süre yalnız kaldıysa, alışık olmadığı bir kişi, ses veya görüntü ile karşı karşıya kaldıysa tıslamaya başlayabilir. Yani tıslama sebebi tüm bunlar olabiliyor ve bu da o kişi veya nesneden korktuğu anlamına geliyor.

Ek olarak kedinizin tırnaklarını kesmeye veya ona banyo yaptırmaya kalktığınızda da tıslama davranışı ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yine kediniz ona yabancı olan biri tarafından kucağa alındıysa da tıslamaya başlayabilir. En hassas olan taraf ise acı çekiyor olma ihtimalleri. Yani kediniz belirli aralıklarla ve tüm bu koşullar olmadan, size göre nedensiz bir şekilde tıslıyorsa herhangi bir rahatsızlığı olabilir.

Çünkü kedilerin herhangi rahatsız edici bir durum veya ortam olmadan tıslaması, çok alışıldık bir durum değil.

Peki kediniz tısladığında bunu durdurmak için neler yapabilirsiniz?

Öncelikle bu gibi durumlarda kedinize alan tanımalısınız. Onlar gergin veya korkmuş hissetiklerinde güvenli ve sessiz bir alana ihtiyaç duyuyorlar. Mümkünse kedinizin rahatsız olduğu şeyi tespit edip, bunu ortadan kaldırmalısınız.

Eğer sağlıklı bir tespit yapamıyorsanız veya kediniz sessiz ve sakin bir ortamda olmasına rağmen hâlâ bu davranışı sürdürüyorsa, bir veterinerden görüş almak en doğrusu olacaktır.

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