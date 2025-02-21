Eğer evinizde sevimli mi sevimli bir kedi veya kediler ile yaşıyorsanız, kafanızı çevirip evin neresinde olduklarında bakın. Yüksek bir yerdeler öyle değil mi? Koltuğun üstü, kitaplığın en yüksek rafı, kalorifer peteğinin ortası…

Kediler büyük oranda, evin olabildiğince en yüksek yerlerinde uyumayı ve zaman geçirmeyi seven canlılar. Ancak bunun nedeni ne?

Neden hep en yukarıda olmak istiyorlar?

Esasen bunun birden fazla sebebi var.

Kediler için bir davranış, bir bakıma içgüdüsel. Çünkü onların doğasında fare gibi küçük hayvanları avlamak ve tilki, çakal, ayı benzeri büyük hayvanlara av olmamak için kaçmak, saklanmak var.

Bu sebeple yüksek bir yerden bulunduğu bölgeyi gözlemlemek, içgüdüsel olarak bir kedinin hem büyük bir avcı saldırısından kurtulmasına hem de çevresindeki yiyecekleri ve olan biteni kolaçan etmesine olanak sağlıyor.

Tahmin etmesi güç bir sebep geliyor.

Kedilerin yüksek yerleri sevmelerinin bir diğer nedeni de onların, evdeki küçük çocuklar, diğer kediler, kafesteki kuşlar veya köpekler gibi hayvan veya kişilerin, gürültü ve kargaşalarından kaçınmak istemeleri.

Öte yandan kediler, herhangi bir stres ile karşılaştıklarında veya bir rahatsızlıkla mücadele içinde olduklarında, kendilerini güvende hissetmek için sıklıkla yüksek noktalara çıkıyorlar. Yine hasta olduklarında da köşelerine çekilme eğiliminde oluyorlar.

Aynı evin içinde birden çok kedi varsa, işte o zaman herkes bir bölgeyi sahipleniyor.

Örneğin kedinin biri zeminlerde, diğeri koltuklarda diğeri de daha yüksek yerlerde zaman geçirme ve uyumaya elverişli oluyor. Aslında her biri kedi genellikle olabildiğince yüksekte olmak istiyor ancak bölge paylaşımı çok daha ön planda.

Yine sebeplerden biri de sıcaklık olabilir. Kış geldiğinde zeminler genellikle daha soğuk olma eğiliminde oluyor. Bu sebeple kediler, koltuğun üstündeki bir battaniyenin yanında, kalorifer peteğinin üstünde veya klima vuran kitaplığın en yukarısında olmayı tercih edebiliyor.

Özetle kedilerin evin içinde genellikle çok daha yüksek yerlerde zaman geçirmek istemelerinin birçok sebebi var. Ancak en fazla ön planda olan sebep, içgüdüsel olarak avcılardan korunmak.

Aslında evin içinde böyle bir tehlike ile karşı karşıya değiller ancak bu düşünce resmen genlerinde var!

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