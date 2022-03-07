Herhangi bir şehirdeki kediye "pisi pisi" dediğimizde çoğu zaman olumlu bir tepki alırız. Yemek vereceğimizi ya da okşayacağımızı düşünüp yanımıza gelirler. Peki nasıl oluyor da bu sesi hemen tanıyorlar?

Birbirlerini tanıma ihtimali olmamasına rağmen sanki bütün kedilerin arasında gizli bir dil var gibidir. Hatta "Pist!" dediğimizde ise kaçmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.

Bu sorunun yanıtı tam olarak bilinmiyor fakat kulağa mantıklı gelen bir teori bulunuyor. İşte kedilerin "pisi pisi"ye tepki vermelerinin nedeni:

Kediler daha doğar doğmaz bu sese insanlar tarafından şartlandırılır.

"Pisi pisi" dememizin ardından her seferinde yemek verildiğini veya okşandığını gören kedi, bundan sonraki her "pisi pisi"de aynı şeylerin olacağını öğrenir. Bunu Pavlov'un köpeğine benzetebiliriz, çan sesi duyan köpeğin ağzından salya akmaya başlaması gibidir.

Dikkat ettiyseniz ev kedilerinde böyle bir şartlanma yoktur.

Çünkü onlara "pisi pisi" deme gereği duymayız, hatta birinin ev kedisine böyle seslenirseniz sahibinden azar bile işitebilirsiniz. Ev kedileri bu seslenme ünlemine tepki vermezler fakat farklı seslere tepki verirler. Örneğin isimlerini söylediğimzde bize dönüp bakarlar. Yaş mama kutusunun açtığımızda o sesi tanır tanımaz yanımıza koşmalarıyla aynı mantıktır.

Bir Türk kedisini farklı bir ülkeye götürürsek orada afallayabilir. Çünkü her kültürde kediler aynı sesle çağrılmaz.

İşte bazı kültürlerde kedilere sesleniş şekilleri:

Romanya – Pis Pis Pis

Litvanya – Kiss Kiss Kiss

Avustralya – Puss Puss Puss

Japonya – Neko Chan Oide

Polonya – Kitsçi Kitsçi Kitsçi

Çin – Miao Miao Miao

Hollanda – Poes Poes Poes

Almanya – Miez Miez Miez

Ukrayna – Kiits Kiits Kiits

Rusya – Kis Kis Kis

Arjantin – Mis Mis Mis

Amerika – Kiti Kiti Kiti

Tunus – Beş Beş Beş

Macaristan – Tsits Tsits Tsits

Letonya – Minka Minka

Fransa – Minou Minou Minou

Sırbistan – Mats Mats Mats

Azerbaycan – Piş Piş Piş

Köpekler ise "Hoşt!", "Kuçu kuçu" gibi seslere koşullanmıştır. Tavuk, inek, at gibi hayvanlar için de onları koşullandırdığımız "Deh!", "Bili bili!", "Çüş!" gibi çeşitli sesler kullanırız.

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Kaynaklar: 1, 2