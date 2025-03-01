Patili dostlarımızla aramızdaki bağ elbette oldukça güçlü. En azından bizim onlara karşı olan hislerimiz çok net. Peki ya onlar? Bizim onları sevdiğimiz kadar bizi seviyorlar ve bize güveniyorlar mı?

Aslında kedinizin size güvenip güvenmediğini anlamanın bazı yolları var. Bizimle konuşamasalar bile farklı yollarla duygularını ve nasıl hissettiklerini gösterebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Peki kedinizin size güvenip güvenmediğini nasıl anlayabilirsiniz?

1. Selamlama

Kediler meraklı hayvanlar ve bu nedenle etraflarında neler olup bittiğini yakından takip etmek istiyorlar. Eğer kediniz siz eve geldiğinizde sizi selamlamak veya karşılamak için yanınıza geliyorsa, bu kedinizin size güvendiğinin bir işareti.

2. Göz teması

Pek bilinmese de göz teması, kediler için önemli bir iletişim biçimi. Bu hayvanlar gözlerini kırparak, diğer kedilere ve insanlara duygularını iletebiliyorlar. Eğer kediniz sizinle sık sık göz teması kuruyor ve ara ara yavaşça göz kırpıyorsa, bu size olan sevgisini ve güvenini gösteriyor.

3. Hediye

Kediler çoğunlukla yalnız avcılar. Fakat gruplar hâlinde yaşıyorlarsa birlikte yemek yeme eğilimine sahip oluyorlar. E hâliyle evde de kediniz ve yalnızca siz olsanız bile bir grup olmuş oluyorsunuz. Eğer kediniz yakaladığı bir fareyi veya herhangi bir şeyi gelip önüne koyarsa, sizi sevdiğini ve size güvendiğini anlayabilirsiniz!

4. Zaman geçirme

Kediler genellikle özgür ruhlu ve mesafeli canlılar olarak biliniyor fakat onlar, yeri geldiğinde sahipleriyle güçlü sosyal bağlar da kurabiliyor. Kedinizin sizin üzerinizde uyumak istemesi, kucağınıza kıvrılması veya okşanmaya başladığında kuyruğunu sallaması, sizinle zaman geçirmekten hoşlandığı anlamına geliyor.

5. Sürtünme

Kedilerin alınlarında, çenelerinde ve yanaklarında, feromon salgılayan koku bezleri bulunuyor. Bu feromonlar, kedilere kimyasal mesajların iletilmesini sağlıyor. Eğer kediniz size, koku bezlerinin olduğu bölgelerini sürtüyorsa bu size güvendiğinin bir işareti oluyor.

Özetle bu 5 farklı davranış, kedinizin size güvendiğini açık bir şekilde gösteriyor.

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