Kediler, sanki hep kirlilermiş gibi kendilerini yalamaya takıntılılar. Bu hareketlerinin altında elbette kendilerince bazı mantıklı sebepleri bulunuyor.

Kedilerin sürekli olarak kendilerini yaladığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Zaten ev kedileri ya uyuyorlar ya da kendilerini yalıyorlar.

Peki bunun ardında yatan sebebi hiç düşünmüş müydünüz? Kediler, kendilerini neden bu kadar fazla yalıyor?

Doğal bakımlarının bir parçası.

Kediler kendilerini sık sık yalıyor çünkü bu, onların doğal bakım ve temizlik yöntemi. Öncelikle hijyenlerini korumak için tüylerindeki kirleri, tozları ve dökülen tüyleri temizliyorlar. Bu sayede tüyleri parlak ve sağlıklı kalıyor.

Aynı zamanda tükürükleri buharlaşarak vücut sıcaklıklarını düzenlemeye yardımcı oluyor, özellikle sıcak havalarda serinlemelerini sağlıyor.

Yalama davranışı, stresi azaltmak için de önemli. Bu sayede kendilerini sakinleştiriyorlar ve rahatlıyorlar. Bu yüzden endişeli ya da gergin olduklarında daha fazla yalandıklarını fark edebilirsiniz.

Bir de sosyal bir etkileşim şekli olarak da yapıyorlar. Birbirini seven kediler, birbirlerini yalayarak bağlarını güçlendiriyorlar.

Çok fazla yalanmaları, sağlık problemlerine işaret edebilir.

Evet, kediler doğal rutinlerinin bir parçası olarak kendilerini sık sık yalıyor fakat bu durum aşırı hâle gelirse muhtemelen altta yatan bir sebep vardır. En yaygın neden; alerjilerden, pire ısırıklarından ve hatta kuru ciltten kaynaklanabilen cilt tahrişi.

Besin alerjisi veya polen veya toz gibi çevresel alerjenlere duyarlılığı olan kediler kaşıntıyı hafifletmek için aşırı derecede yalanabilir.

Genital bölgesini sürekli yalayan bir kedinin idrar yolu enfeksiyonu da olabilir.

Ek olarak; düşük nem, yetersiz beslenme veya dehidrasyonun neden olduğu kuru cilt, normalden daha fazla yalanmalarına yol açabilir.

Acı hissetmeleri, başka bir olası neden.

Bir kedinin artriti (eklemlerde açığa çıkan iltihaba bağlı bir durum), yaralanması veya iç rahatsızlığı varsa yalamasını o bölgede yoğunlaştırabilir. Bu yüzden kedinizin sürekli olarak aynı noktayı yaladığını fark ederseniz ağrı veya şişlik belirtileri olup olmadığını kontrol etmekte fayda var.

Stres ve kaygı ise psikojenik alopesi adı verilen bir durum olan aşırı yalamaya yol açabilir.

Can sıkıntısından yalanabilirler.

Yeterince zihinsel ve fiziksel uyarım almayan kediler, kendilerini meşgul etmenin bir yolu olarak fazla yalanabilir. Bu nedenle hem duygusal hem de fiziksel ilgi göstermeniz büyük önem arz ediyor.

Normalden farklı bir durum sezerseniz, veterinere danışmakta fayda var.

Aşırı yalama ile birlikte tüy dökmüş noktalar, yaralar, kızarıklık veya davranış değişiklikleri fark ederseniz mutlaka bir veterinere gitmelisiniz.

Ana nedenini erkenden belirlemek, daha fazla rahatsızlığı ve olası sağlık sorunlarını önlemede büyük rol oynuyor.

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