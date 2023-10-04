Bakan Mehmet Özhaseki, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" kurulacağını açıkladı. Başkanlık, 3 genel müdürlüğe sahip olacak ve tüm Türkiye'nin kentsel dönüşümünün sağlanması için çalışacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir programda geleceğe dönük planlarını anlattı. Yapılan açıklamalar, Bakanlık bünyesinde "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" ve bunun altında da 3 yeni genel müdürlük kurulacağını gözler önüne seriyor. Bu başkanlıklardan biri İstanbul'a odaklanacak. İkincisinin geriye kalan 80 il için çalışacağını anlatan Özhaseki, üçüncü müdürlüğün ise kentsel dönüşüm için kaynak oluşturacağını açıkladı.

Deprem ülkesi olan Türkiye'de kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu, 6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerinde bir kez daha gördük. Üstelik olası İstanbul depremi için de geri sayım devam ediyor. Mehmet Özhaseki'nin yaptığı açıklamalar, konunun bir numaralı muhatabı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının artık bu meseleyi çok daha fazla ciddiye alacağını gözler önüne seriyor.

Özhaseki'nin açıklaması şöyle:

Kentsel Dönüşüm Yasası'nı tüm Türkiye'ye şamil çıkarmaya gayret ediyoruz. Bunun için bir başkanlık kurmak istiyoruz. Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul'u takip edecek, ikincisi Türkiye'yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak. Devletin Hazine arazileri var. Önce bunların planlanması lazım. Planlandıktan sonra fonksiyon yüklenmesi lazım ve bunların dışarıya halka açık bir şekilde arz edilmesi lazım. Bu satıldığında kaynak gelecek. Burada biriken bütçeyle siz kentsel dönüşümü takip edeceksiniz.

Bu arada; Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarının bundan ibaret olmadığını belirtelim. Bakan, kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için de harekete geçildiğini açıkladı. Buna göre; şimdiye kadar kentsel dönüşüm için şart olan 3'te 2 çoğunluk uygulaması, yüzde 50 + 1 sistemine dönüştürülecek. Ayrıca kentsel dönüşüm için bürokrasi de hızlandırılacak.