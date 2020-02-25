Kerbal Space Program 2 İçin Bir Tanıtım Videosu Yayınlandı

Birçok oyuncuyu kendine hayran bırakmayı başaran Kerbal Space Program’in çıkış tarihi ertelenen ikinci oyunundan bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda yeni oyundaki teknolojiler gösteriliyor.

Windows, macOS, Linux, Xbox One, PlayStation 4 ve Wii U platformları için Squad stüdyosu tarafından yayınlanan Kerbal Space Program, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti.

2019’un sonlarında ise Kerbal Space Program 2’nin çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu ancak yaşanan bu gecikme, oyunun geliştirilme aşamasında herhangi bir yavaşlamaya sebep olmamıştı.

Kerbal Space Program 2:

Oyunun yeni geliştirici stüdyosu Private Division, oyunla ilgili bir tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan videoda, birçok kişinin favori oyunları arasına girmeyi başaran Kerbal Space Program’in devam oyunu ve oyundaki teknolojiler hakkında konuşuldu.

Yeni oyundaki teknolojilerden ilki, gerçek hayatta kullanılmaktan çekinilen nükleer iticiler oldu. Nükleer, geçmişteki kullanım şekilleri sebebiyle insanları korkutsa da oyundaki yeşil yaratıkların, nükleer iticileri kullanmaktan pek de çekinmediği anlaşılıyor.

Devam oyununda göreceğimiz bir diğer yenilikse teorik anlamda bir yakıt olan metalik hidrojen olacak. Metalik hidrojen, ilk Kerbal Space Program oyunundaki en gelişmiş roketlerde kullanılan oksitlenmiş sıvılardan çok daha güçlü.

Uzayda bu yakıtı üretmekse gezegen kolonilerinin asıl odak noktası olacak. Metalik hidrojen roketleri, oyunun ortalarında rotalarını şekillendirmek için manyetik alanları kullanacak. Oyunun sonlarındaysa yıldızlararası geçişte daha büyük roketlerin kullanılması tartışılacak. Kerbal Space Program 2’de yer alacak olan roketlerden bir tanesi de absürt derecede güçlü Torchship olacak.

Oyunun ne zaman çıkacağına dair henüz net bir bilgi bulunmasa da Nisan 2020 ile Mart 2021 arasında bir tarih düşünülüyor. Kesin çıkış tarihi için belli bir süre daha beklemek zorundayız.