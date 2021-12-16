Kia Carens’ın gelecek yıl satışa sunacağı yeni modeli bugün Hindistan’da tanıtıldı. Daha modern bir tasarıma yönelen Kia, ‘minivan’ ve ‘SUV’ kullanıcılarını ortak bir noktada toplamayı hedefliyor. İşte 2022 Carens modelinin özellikleri ve görselleri…

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, geçtiğimiz haftalarda ‘Sportage’ modelinin makyajlanmış yeni versiyonunu tanıtmış ve özellikleriyle ilgili bilgiler paylaşmıştı. Şirket, şimdi de yeni bir otomobilini kullanıcılarına tanıtıyor. İlk olarak 1999 yılında satışa sunulan ‘Carens’ modeli, dördüncü nesil yeni versiyonuyla bugün tanıtıldı.

2022 model Kia Carens’ın dikkat çeken özelliklerinden birisi şüphesiz ki dış tasarımı. ‘Minivan’ kategorisinden çıkarılan yeni otomobil, bir ‘RV’ (Recreational Vehicle) olarak tanıtıldı. Kia Seltos modeliyle aynı platforma sahip olan yeni Carens modeli, 7 kişilik kapasitesiyle “minivan” ve “SUV” kullanıcılarını ortak noktada buluşturmayı hedefliyor. Bugün Hindistan’da tanıtılan otomobilin özellikleriyle ilgili de ilk bilgiler açıklandı.

Gelecek yılın ilk yarısında satışa sunulacak:

Carens serisinin en uzun modeli olan otomobilin 4,5 metrelik uzunluğu, 180 cm’lik genişliği ve 170 cm’lik yüksekliği bulunuyor. Buna ek olarak, eski modellere kıyasla yeni Carens’ın iç tasarımı da bir hayli farklı. 10.25 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence sistemiyle daha modern bir görüntüye sahip olan iç tasarımda 64 renk seçenekli LED ambiyans aydınlatması, hava temizleme cihazı ve havalandırmalı ön koltuklar bulunuyor. Sekiz hoparlörlü Bose ses sisteminin yer aldığı otomobilde açılır tavan da yer alıyor.

Seltos modeliyle aynı motora sahip olan yeni Carens, 115 beygir ve 144 Nm tork gücü üretiyor. Aynı zamanda 1.4 litrelik turbo motor seçeneği olan model 140 beygir ve 242 Nm tork gücü üretiyor. Ayrıca 1.5 litrelik modeli de 115 beygir ve 250 Nm tork gücü üretebiliyor. Yeni Kia Carens modeli gelecek yılın ilk yarısında Hindistan’da satışa çıkarılacak. Yeni otomobilin bu piyasada Hyundai Alcazar, Tata Safari ve Mahindra XUV700 gibi modellerle rekabet etmesi bekleniyor.

2022 Kia Carens görselleri: