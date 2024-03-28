Kia, içten yanmalı motora sahip yeni sedan otomobilini tanıttı. "K4" isimli otomobil, tasarımıyla da teknik özellikleriyle de tüketiciyi mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Kia K4, hangi özelliklerle donatıldı?

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, bugün düzenlediği bir etkinlikte "K4" olarak isimlendirdiği yeni sedan otomobilini tanıttı. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan otomobil, fosil yakıtlı motoru ile de tüketicileri kendine hayran bırakacak gibi görünüyor. Kia K4, büyük olasılıkla Türkiye'ye gelmeyecek.

4,7 metre uzunluğunda ve 1,85 metre genişliğinde olan otomobil, oldukça sert hatlara sahip. Oldukça büyük LED destekli farlara sahip olan Kia K4, çubuk ızgarasıyla da oldukça yakışıklı görünüyor. Aracın arka kısmında ise ön aydınlatma tasarımının devam ettirildiğini ve bir ışık barı tercih edildiğini görüyoruz. Köpek balığı anten ve arka kapı kollarının gövdeye gömülmesi, ilk bakışta dikkatimizi çeken tasarım hususları arasında yer alıyor.

Karşınızda Kia K4

Aracın iç kısmına geçtiğimizde de oldukça lüks bir kabinle karşılaşıyoruz. Kia K4'te 12.3 inç büyüklüğünde tam dijital gösterge ekranı ile bu ekran ile aynı boyutta olan bilgi-eğlence ekranı görüyoruz. Alt konsolda ise 5 inç boyutlu küçük bir ekran var. Bu küçük ekran, klima kontrol ünitesinin yönetilmesini sağlıyor. Harman Kardon ses sistemi ve akıllı telefonun anahtar olarak kullanılmasını sağlayan dijital anahtar da dikkat çeken hususlar arasında.

Kia K4, kaput altında oldukça güçlü motor seçeneklerine ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda; tüketiciler, 2.0 litrelik 147 beygir gücündeki bir versiyonu veya 1.6 litrelik 190 beygir gücündeki motoru tercih edebilecekler. Kia'nın yeni sedanı, 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla eşleştirildi. Otomobil, piyasaya sürüldüğü ülkelerde LX, LXS, EX, GT-Line ve GT-Line Turbo şeklinde beş farklı donanım seçeneğine sahip olacak.

Kia K4 için net bir fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak bu otomobilin 21.145 dolar seviyelerinden piyasaya sürülmesi bekleniyor.