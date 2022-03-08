Twitch, Rus Yayıncıların Ödemelerini Yatırmayı Askıya Aldı

Twitch, Rusya'ya Ukrayna'yı yasadışı işgali nedeniyle yaptırım uygulayan uluslararası şirketler listesine katılarak yayıncılara ödemeleri durduracağını söyledi.

Dünyanın en popüler yayın platformu Twitch, Rusya’nın Ukrayna’ya işgali sebebiyle Rusya’ya ambargo uygulayan şirketler kervanına katılıyor. Twitch'in Rus yayıncılarına The Washington Post aracılığıyla gönderdiği bir e-postada durum açıkça belirtiliyor.

İletilen mektupta Rusya’ya karşı ABD’nin ve diğer hükumetlerin uyguladığı yaptırımlara Twitch tarafından da uyulacağı belirtiliyor. Gelin Twitch’in mektubunun detaylarına beraber bir göz atalım.

"Twitch ödemeleriniz yaptırımlar nedeniyle bloke edildi"

"Twitch hesabınızla ilişkili finans kuruluşuna yapılan ödemeler yaptırımlar nedeniyle bloke edildi. Twitch, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer hükümetler tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlara uyuyor ve Ukrayna'daki duruma yanıt olarak uygulananlara uyuyor. Bu yaptırımlar ödemelere erişiminizi, akışınızdan para kazanma yetinizi ve/veya diğer içerik oluşturucularını finansal olarak desteklemenizi sınırlayabilir veya etkileyebilir."

Twitch tarafından yayınlanan yazıda, Twitch'in bu durumun ne kadar sinir bozucu ve zor olduğunu takdir edebileceğini ve eğer yayıncılar alternatif bir gelir sağlayamazsa, şirketin izin verilir verilmez yayıncılara ödeme yapmak için elinden gelenin en iyisini yapacağı da belirtiliyor. PayPal bu ödemeler için kalan son seçenek olarak görülüyordu ancak bu hizmet de artık Rusya'da çevrimdışı oldu. Rus Twitch partneri CommanderIvy, Twitch yaptırımları hakkında “Korktum ve bunun olabileceğini biliyordum ancak bu kadar kısa sürede ve bir gecede olmasını beklemiyordum” dedi.

Bu durumun etkisi Rus yayıncı topluluğu genelinde ve hatta ülke sınırlarının dışındakiler tarafından bile hissediliyor. Rus Twitch yayıncısı Alexey Gubanov (diğer adıyla Jesus AVGN), "Twitch'ten ödeme almam engellendi, birçok reklamveren Rusya pazarını terk etti ve Visa ve Mastercard kartlarım yakında yurtdışında bloke edilecek" diyor.

1,4 milyon Twitch takipçisi olan Gubanov, Vladimir Putin'e muhalefet etmesi nedeniyle Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi: "Uzun yıllardır Putin rejimine karşıyım, bu yüzden ülkemden kaçmak zorunda kaldım ve yine de Putin'in tüm korkunç eylemlerinin hesabını başka bir ülkede bile vermek zorundayım."