Türk televizyonlarının en başarılı oyuncularından birisi olan Kıvanç Tatlıtuğ, bugüne kadar az yapımda yer almış olsa da neredeyse her karakteriyle akıllarımıza kazınmayı başardı. Bizler de Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı en iyi 5 filmi ve diziyi IMDb puanlarına göre listeledik.

Türk televizyonunun en popüler ve sevilen isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bugüne kadar çok fazla yapımla karşımıza çıkmadı. Fakat kendisinin yer aldığı her bir yapım, tüm izleyicilerin hafızasında bir yer edinmeyi başardı. Tatlıtuğ, oyunculuğuyla kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası pek çok ödülün sahibi olmayı da başardı.

Bizler de oluşturduğumuz bu listede değerli oyuncunun yer aldığı en iyi 5 filmi ve diziyi IMDb puanlarına göre sıraladık. Oyunculuk hayatında yer aldığı çoğu yapım başarılı olduğundan, bu listede yer almayan yapımların da listedekilere yakın puanlara sahip olduğunu söyleyelim. Gelin, listeye geçelim:

Kıvanç Tatlıtuğ'un en iyi filmleri ve dizileri:

5. Aşk-ı Memnu

IMDb puanı: 7.4

2008-2010 yıllarında Türk televizyonunu fetheden Aşk-ı Memnu dizisi, Kıvanç Tatlıtuğ için büyük bir başarı oldu. Tatlıtuğ, dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteriyle üzerinden 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen halen kafalarımıza kazınmış durumda.

4. Çarpışma

IMDb puanı: 7.5

Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı son yapımlardan birisi olan Çarpışma dizisi, 2019 yılında final yaptı. 2018 – 2019 yıllarında çekilen dizide Tatlıtuğ, Kadir Adalı karakterini canlandırdı. Tatlıtuğ, bu dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü dahil olmak üzere toplamda 5 farklı ödül kazanmayı başardı.

3. Kuzey Güney

IMDb puanı: 7.6

2011-2013 yıllarında yayınlanan ve yine televizyon dünyasını fetheden yapımlardan birisi olan Kuzey Güney, iki tamamen zıt kardeşi konu alıyordu. Bu kardeşlerden birisi de Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu’ydu. Kendisinin doğal oyunculuğu sayesinde bu dizideki karakter ve replikler de pek çoğumuzun ağzına takıldı. Tatlıtuğ, performansıyla 14 ödül kazandı.

2. Kelebeğin Rüyası

IMDb puanı: 7.7

Kıvanç Tatlıtuğ’un kariyedindeki ikinci film olan ve 2013 yılında vizyona giren Kelebeğin Rüyası, izleyenleri tarafından fazlasıyla beğenildi. Tatlıtuğ, küçük bir Türk şehrinde geçen bu hikâyede Muzaffer Tayyip Uslu’ya rol verdi. Tatlıtuğ, buradaki performansıyla da 5 farklı ödül kazanmayı başardı.

1. Ezel

IMDb puanı: 8.6

Türk televizyon tarihinin en sevilen ve başarılı yapımlarından birisi olan Ezel, 2009-2011 yıllarında televizyonda yayınlandı. Dizinin son sezonunun 4 bölümündeyse efsane bir kötü karakter yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Sekiz’ isimli karakterle yeniden oyunculuğunu kanıtladı.