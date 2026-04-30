Artık Dolabınızdaki Kıyafetleri Google Fotoğraflar'a Kaydedip Oturduğunuz Yerden Kombin Oluşturabileceksiniz

Google'ın Google Fotoğraflar'a getirdiği yeni özellik sayesinde dolabınızdaki kıyafetleri tek tek denemeden oturduğunuz yerden kombin oluşturabileceksiniz.

Google, günlük fotoğraflarınızı bambaşka bir amaca hizmet edecek şekilde kullanmaya hazırlanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Google Fotoğraflar için duyurulan yeni özellik, dolabınızı dijital ortama taşıyarak kıyafetlerinizi sanal olarak denemenize olanak tanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Fotoğraflarınızdan akıllı dolap

Yeni özellikle birlikte Google Fotoğraflar, galerinizdeki fotoğrafları analiz ederek giydiğiniz kıyafetleri otomatik olarak ayıklıyor. Ortaya çıkan şey ise âdeta kişisel bir “sanal dolap”.

Bu dijital dolapta:

Daha önce giydiğiniz kombinleri görebiliyorsunuz.

Üst, alt, elbise, etek ve ayakkabı gibi parçaları ayrı ayrı inceleyebiliyorsunuz.

Farklı parçaları bir araya getirerek yepyeni kombinler oluşturabiliyorsunuz.

Kombinini seç, üzerinde gör

En dikkat çekici detay ise sanal deneme özelliği. Beğendiğiniz bir kombini seçip tek dokunuşla üzerinizde nasıl duracağını görebiliyorsunuz. Üstelik oluşturduğunuz tarzları kaydedip arkadaşlarınızla paylaşmak da mümkün.

Özelliğin ilk olarak yaz aylarında Android cihazlara gelmesi bekleniyor. Ardından iOS kullanıcıları için de kullanıma sunulacak.