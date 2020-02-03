Türkiye’nin yerli otomobilinin etkisi henüz geçmemişken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de bir elektrik otomobil haberi geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nde “Da Vinci” ismi verilen elektrikli araç geliştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC), “Da Vinci” isimli bir elektrikli araç geliştirdi ve tanıtımı yapıldı.

DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen tek yolcu kapasiteli Da Vinci elektrikli otomobil, tek şarjla 100 kilometre yol alabiliyor. Aracın lityum-iyon batarya teknolojisi, hızlı şarj desteği ile 30 dakikada tam olarak şarj olabiliyor. Hızlı şarj olmadan aracın bataryası üç saatte şarj edilebiliyor.

Tek şarjla 100 kilometre yol alabilen Da Vinci’nin iç kabininde, sürücü koltuğunda ve direksiyonunda iki adet hava yastığı bulunuyor. Gece görüş özelliğine sahip kameralarla donatılan araç, dört kamerası ile sürücünün aracın kör noktalarını görebilmesini sağlıyor.

DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen araç iki silindir, devreli fren sistemine sahip durumda. Araçta bulunan rejeneratif frenleme sistemi, fren kullanıldığında aracın bataryasının yeniden şarj edilmesini sağlıyor. Bu fren sistemi ile araç, enerji açısından da bir tasarruf sağlıyor.

Da Vinci’nin yapılan tanıtımında aracın, Lefkoşa-Mağusa arasındaki 80 km’lik yolu 1 TL’ye gidebildiği açıklandı. Ucuz yolculuk vaad eden araç, kabin içine yerleştirilen ünite aracılığıyla telefon ve küçük elektronik aletlerin kullanımına imkan tanıyor.

KKTC’de geliştirilen elektrikli araca Rönesans döneminden ressam ve mucit Leonardo Da Vinci’nin adının verilmesi, DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yaratıcılığının ve ileriyi düşünebilmelerinin bir simgesi olarak düşünüldü.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi Başkanı ve DAÜ Rektör Koordinatörü olan Yrd.Doç.Dr. Davut Solyalı, Da Vinci’nin en kısa zamanda kampüs içinde kullanılmaya başlanacağını söyledi.