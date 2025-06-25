Klavyedeki Her Bir Tuşun Görevi: Hangi Tuş Ne İşe Yarıyor?

Bilgisayarların en önemli parçalarından biri olan klavyelerde onlarca tuş bulunur. Peki bu tuşlar neler ve nasıl görevleri var? Klavyelerdeki tüm tuşların görevlerini açıklıyoruz.

Hayatımızın en önemli parçalarından biri hâline gelen bilgisayarları kullanmak için gerekli ekipmanlardan biri de klavyelerdir. Klavyeler, yazı yazmak başta olmak üzere cihazların kontrolünü sağlamamıza yardımcı olur. Tabii ki herkesin bildiği gibi klavyelerde onlarca tuş bulunuyor. Peki klavyedeki tuşlar neler? Nasıl görevleri var?

Bu içeriğimizde klavyelerdeki tuşlar hakkında bilmeniz gereken her şeye bakacağız. Klavyedeki tuşların ne işe yaradıklarını tek tek açıklıyoruz ve aklınızdaki soruları gideriyoruz. Gelin lafı uzatmadan klavyede bulunan tuşlara göz atalım.

Klavyelerde kaç tuş bulunur?

Bilgisayarlarda kullanılan klavyelerde ortalama 101 ila 104 arasında tuş bulunuyor. Ancak dizüstü bilgisayarlar (laptop) gibi cihazlar devreye girdiğinde durum değişebiliyor. Bazılarında numara bölümleri olmadığı için sayının daha da azaldığını görebiliyoruz. Ancak tüm tuş takımlarının yer aldığı geleneksel bir klavyede 104 civarı tuş bulunur diyebiliriz.

Klavyedeki tuşlar ve anlamları:

Harf tuşları (A-Z)

Harf tuşları “A’dan Z’ye” alfabeyi içeren tuşlardan oluşur. Bir klavyede en çok kullanılan tuşlar harf tuşlarıdır. Herhangi bir metni yazarken, kısayollarda ve daha fazlasında harf tuşlarını kullanırız.

Sayı tuşları (0-9)

Sayı tuşları, klavyenin hem sağ tarafında hem de harflerin üst tarafında bulunabilirler. Bu tuşlar, isimlerinden de anlayabileceğiniz üzere rakamlar için kullanılır. Aynı zamanda farklı kombinasyonlar ile sembol oluşturmak için de kullanılabilirler.

Fonksiyon tuşları (F1-F12)

F1 : Yardım menüsünü açar.

: Yardım menüsünü açar. F2 : Dosya/klasör adını değiştirme. BIOS ekranını açma görevi de bulunur.

: Dosya/klasör adını değiştirme. BIOS ekranını açma görevi de bulunur. F3 : Bulunduğunuz penceredeki arama işlevini açmak için kullanılır.

: Bulunduğunuz penceredeki arama işlevini açmak için kullanılır. F4 : Genellikle adres çubuğunu seçer.

: Genellikle adres çubuğunu seçer. F5 : Sayfaları, programları, pencereleri yenilemek için kullanılır.

: Sayfaları, programları, pencereleri yenilemek için kullanılır. F6 : Adres çubuğuna odaklanır. Pencereler arası geçiş için de kullanılır.

: Adres çubuğuna odaklanır. Pencereler arası geçiş için de kullanılır. F7 : Yazım denetimi için kullanılır.

: Yazım denetimi için kullanılır. F8 : Açılışta gelişmiş seçenekleri gösterir, güvenli moda giriş gibi işlevler için kullanılır.

: Açılışta gelişmiş seçenekleri gösterir, güvenli moda giriş gibi işlevler için kullanılır. F9 : Uygulamalarda özel işlemler yapılmasını sağlar.

: Uygulamalarda özel işlemler yapılmasını sağlar. F10 : Menü çubuğunu etkinleştirir.

: Menü çubuğunu etkinleştirir. F11 : Tam ekran moduna geçiş için kullanılır.

: Tam ekran moduna geçiş için kullanılır. F12: "Farklı Kaydet" penceresi açar (Word gibi uygulamalarda). Ayrıca tarayıcılarda konsol bölümünü açmak için de kullanılabilir.

Yön tuşları

Ok tuşları olarak da bildiğimiz yön tuşları, klavyelerde sıkça kullandığımız tuş türlerinden biridir. Sağa sola geçme, imleci yukarı aşağı, sağa veya sola taşıma, oyunlarda yönlendirme gibi işlevler için kullanılabilir.

Klavyedeki diğer önemli tuşlar ve görevleri

CTRL (Control) Tuşu : Genellikle farklı tuşlar ile çeşitli kısayolları oluşturmak için kullanılır. Örneğin “CTRL+C” kopyalama işlevi görür.

: Genellikle farklı tuşlar ile çeşitli kısayolları oluşturmak için kullanılır. Örneğin “CTRL+C” kopyalama işlevi görür. Shift: Harfleri büyük yazmak, diğer tuş kombinasyonlarıyla kısayol oluşturmak, yapışkan tuşları açmak gibi işlevleri vardır.

Harfleri büyük yazmak, diğer tuş kombinasyonlarıyla kısayol oluşturmak, yapışkan tuşları açmak gibi işlevleri vardır. Enter: Komut gönderme, satır başı yapma gibi işlevleri vardır.

Komut gönderme, satır başı yapma gibi işlevleri vardır. Backspace (silme): Silme işlevi görür.

Silme işlevi görür. Space (boşluk): Boşluk bırakmak için kullanılır

Boşluk bırakmak için kullanılır Caps Lock: Harfleri büyük yazmak için kullanılır.

Harfleri büyük yazmak için kullanılır. ESC: İşlemi iptal etme, kapatma işlevleri için kullanılır.

İşlemi iptal etme, kapatma işlevleri için kullanılır. Tab: Geçiş yapmayı sağlar, metinlerde girinti bırakır, formlar arasında gezinmeyi sağlar.

Geçiş yapmayı sağlar, metinlerde girinti bırakır, formlar arasında gezinmeyi sağlar. Windows tuşu: Başlat menüsünü açmanızı sağlar.

Başlat menüsünü açmanızı sağlar. Delete: Seçili ögeyi silmenizi sağlar.

Seçili ögeyi silmenizi sağlar. Insert: Silerek yazma işlemi.

Silerek yazma işlemi. Home: Satır başına gitmeye yarar.

Satır başına gitmeye yarar. End: Satır sonuna gelmeye yarar.

Satır sonuna gelmeye yarar. Page Up: Sayfayı yukarı kaydırmak için kullanılır.

Sayfayı yukarı kaydırmak için kullanılır. Page Down: Sayfayı aşağı kaydırmak için kullanılır.

Sayfayı aşağı kaydırmak için kullanılır. PrtScn: Ekran görüntüsü almak için kullanılır.

Ekran görüntüsü almak için kullanılır. Scroll Lock: Mouse’un tekerleği ile sayfayı aşağıya veya yukarıya kaydırmayı açıp kapatmak için kullanılır.

Mouse’un tekerleği ile sayfayı aşağıya veya yukarıya kaydırmayı açıp kapatmak için kullanılır. Num Lock: Numara takımını aktifleştirmek için kullanılır.

Numara takımını aktifleştirmek için kullanılır. Pause/Break: Bilgisayarın yaptığı işlevleri durdurmak için kullanılır.

Bilgisayarın yaptığı işlevleri durdurmak için kullanılır. FN: Fonskiyon tuşu olarak adlandırabileceğimiz laptop’larda sık gördüğümüz bu tuşun genellikle tek bir işlevi yoktur. Diğer tuşlarla birlikte farklı işlevleri yerine getirmek için kullanılabilir.

Klavyelerde bulunan tuşları tek tek sizler için açıkladık. Eğer hâlâ klavyenizdeki tuşların ne anlama geldiğini bilmiyorsanız yukarıdaki listeye göz atabilirsiniz. Sizin de eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.