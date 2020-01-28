Kobe Bryant'a Mezar Olan Helikopterdeki Pilotun Son Sözleri

NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın şok ölümü, gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bugün ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu’ndan (NTSB) bir yetkili, pazar günü düşen helikopterin pilotunun kazadan kısa bir süre önce bulutların üzerine çıkmaya çalıştığını söyledi.

Basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, geçtiğimiz pazar günü Los Angeles’a bağlı Calabasas şehrinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. 8 yolcu ve 1 pilot olmak üzere toplam 9 kişinin ölümüne neden olan kazanın perde arkası yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) ulaşım kazalarını araştıran bağımsız hükümet kuruluşu Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu’ndan (NTSB) Jennifer Homendy, kazaya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Enkaz alanının engebeli arazide 150-180 metre boyunca uzandığını belirten Homendy, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade etti.

İçinde Kobe Bryant ve kızının olduğu helikopterin yoğun sis nedeniyle düştüğü belirtiliyor

Sikorsky S-76B model helikopterin pazar sabahı 09:00’da John Wayne Havalimanı'ndan kalktığını söyleyen Homendy, pilotun yaklaşık 12 dakika boyunca Glendale üzerinde döndüğünü belirtti. Pilot’un kuleden uçuşun izlenmesi ve yol gösterilmesi anlamına gelen “uçuş takibi” prosedürünü istediğini aktaran NTSB yetkilisi, “Fakat hava trafik kontrolörleri pilota ‘uçuş takibi için hala çok düşük irtifadasınız’ dedi. Pilot yaklaşık dört dakika sonra, bir bulut kümesinden kaçınmak için yukarı tırmanacağını bildirdi. Kontrolörler, pilota son durumu sorduğunda, cevap alamadı” şeklinde konuştu.

Radar kayıtlarına göre, helikopter 700 metreye kadar çıktıktan sonra sola doğru hızlı bir şekilde düşmeye başladı. 09:45’te radardan kaybolan Sikorsky S-76B tipi helikopter, deniz seviyesinden yaklaşık 330 metre yükseklikte bir yamaca çakıldı.

Helikopterin kokpit verilerini veya ses kayıtlarını tutmak için bir "kara kutuya" sahip olmadığını söyleyen Homendy, pilotun uçuş planları ve hava durumu bilgileri için bir iPad kullandığı bilgisini paylaştı.