30’dan fazla ülkeye yayılan ve resmi rakamlara göre 2.600’den fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü salgını, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kojima Productions, önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştirilecek olan GDC 2020’ye katılmayacağını duyurdu.

Çin’de ortaya çıkan ve 2.600’den fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, birçok alanda olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor. Kojima Productions, 16/20 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan GDC 2020'ye (Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020) katılmayacağını duyurdu.

Daha önce Facebook ve Sony de bu sene ABD’nin San Francisco şehrinde gerçekleştirilecek olacak Oyun Geliştiricileri Konferansı’na katılmayacağını duyurmuştu. Böylelikle üç büyük şirket konferanstan çekilmiş oldu.

Kojima Productions’ın çekilme kararı:

"Kojima Productions, Corona virüsüyle ilgili artan endişeler sebebiyle zor bir karar vererek Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020'den çekilme kararı almıştır."

Şirketin elinden 8 Kasım 2019’da çıkan Death Stranding için hâlâ yeni bir oyun diyebiliriz dolayısıyla şirketin bu konferansta yeni bir şeyler gösterme ihtimali pek bulunmuyordu ancak Hideo Kojima ve Eric Johnson, konferans sırasında konuşmalar gerçekleştirecekti. Alınan kararla birlikte bunlar da iptal olmuş oldu.

Oyun Geliştiricileri Konferansı, Corona virüsünden olumsuz etkilenen tek etkinlik değil. Sony, 27 Şubat / 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan PAX East etkinliğine de katılmayacağını duyurmuştu. Ayrıca birçok şirketin katılmayacağını duyurduğu MWC 2020 de iptal edilmişti.

Şu an için hem PAX East hem de GDC'den sorumlu yöneticiler, etkinliklerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini duyurdu. Tabii Corona virüsü salgınında vakaların henüz üçte birinin tespit edildiği iddiaları da göz önüne alınırsa ilerleyen günlerde farklı şirketler bu etkinliklerden çekildiğini duyurabilir.

Her iki etkinliğin de gerçekleştirileceği ABD’de de şu ana kadar 35 Corona virüsü vakası tespit edildi ve bu haberin yazıldığı tarih itibarıyla herhangi bir ölüm gerçekleşmedi.