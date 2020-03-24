Koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ederken bir doktor, salgınla ilgili bugüne kadar ortaya atılan ve doğru olduğu iddia edilen 10 yanlışı açıkladı. Doktor, her yanlış için Twitter'da bir açıklama paylaştı.

2019 yılının aralık ayında ilk olarak Çin’de görülen koronavirüs, çok kısa bir süre içerisinde tüm dünya geneline yayıldı. Dünya çapında bütün hükûmetler ve insanlar geniş çaplı önlemler almış durumdayken her şeyde olduğu gibi koronavirüs hakkında da birçok yanlış bilgi etrafa yayılıyor.

İnsanların doğru bilgiye fazlasıyla muhtaç oldukları şu günlerde Maryland Üniversitesi Upper Chesapeake Health’te Enfeksiyon Hastalıkları Müdürü olan Faheem Younus, salgın hakkında bugün en çok duyduğumuz ve doğru olduğu iddia edilen bilgilerin doğru olup olmadıkları hakkında bilgi verdi. İşte Faheem Younus’un doğruluğunu yanıtladığı o bilgiler.

Koronavirüs, yaz aylarında ortadan kalkacak:

"Yanlış. Daha önceki salgınlar hava modellerini takip etmedi. Ayrıca yaz ayına girdiğimizde Güney Yarım Küre’de kış olacak. Virüs küreseldir."

Virüs, yazın sivrisinek ısırıkları yüzünden daha fazla yayılacak:

"Yanlış. Bu enfeksiyon, kan yoluyla değil vücut sıvısı yoluyla yayılır. Sivrisinekler yayılımı artırmaz."

Nefesinizi 10 saniye boyunca rahat bir şekilde tutabiliyorsanız koronavirüse sahip değilsiniz:

"Yanlış. Koronavirüse sahip olan çoğu genç hasta nefeslerini 10 saniyeden daha fazla tutabilecektir. Ayrıca virüse sahip olmayan birçok yaşlı 10 saniye nefesini tutamayacaktır."

COVID-19 testi yoksa kan bağışı yapalım. Kan bankası COVID-19 testini yapar:

"Hiçbir kan bankası koronavirüs testi yapmadığından bu deneme başarısız olacaktır. Kan bağışı kutsal bir harekettir; doğru nedenlerle motive olduğumuzdan emin olalım."

Koronavirüs boğazda yaşar. Yani fazla su içersek virüs böylece mideye inecek ve burada asit tarafından öldürülecektir:

"Virüs, boğaz yoluyla giriş yapabilir ancak konak hücrelerin içine nüfuz eder. Virüsü suyla kaldıramazsınız. Aşırı su sizi tuvalete götürür."

Bütün bu sosyal mesafe olayı aşırı tepki. Virüs fazla zarar vermeyecek:

"Fazla enfeksiyon görmezsek (umuyorum), sosyal mesafenin işe yaradığına işaret olacaktır. Virüsün hiçbir zaman çok önemli olmadığı anlamına gelmez."

Araba kazaları her yıl 30.000 insanı öldürüyor. COVID-19’un farkı nedir?

"Araba kazaları bulaşıcı değildir, ölüm oranları her üç günde bir iki katına çıkmaz, toplu paniğe neden olmaz."

El dezenfektanları sabun ve sudan daha iyidir:

"Yanlış. Sabun ve su, virüsü öldürür ve derimizden atar (cilt hücrelerine nüfuz edemez); ellerdeki kiri de temizler. Marketinde Purrell (bir dezenfektan markası) tükendiyse endişelenme."

COVID-19’u önlemenin en iyi stratejilerinden birisi de evdeki her kapı kolunu dezenfektanlarla temizlemektir:

"Yanlış. El yıkamak ve yaklaşık 2 metre mesafeyi korumak en iyi yöntemdir. Evde bir COVID-19 hastasına bakmıyorsanız evdeki yüzeyler büyük bir risk taşımaz."

COVID-19, (sizin politikanıza göre değişir) ABD veya Çin ordusu tarafından bilerek yayıldı:

"Gerçekten mi??"