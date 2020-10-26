Fransa, Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı Rekorunu Kırdı (Yine)

Kendi adına salgının en kötü günlerini geçirmekte olan Fransa, dört gün üst üste en yüksek günlük vaka sayısı rekorunu kırdı. Ülke, son 24 saatteki 50 binin üzerindeki yeni vaka sayısı ile ise Avrupa'nın da rekorunu kırmış durumda.

Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden biri olan Fransa, 2020 yılının bir numaralı gündem maddesi olan COVID-19 salgınında günden güne daha da kötü bir tablo çizmeye başlamış durumda. Batı Avrupa ülkesi, günlük COVID-19 vaka sayısında her gün yeni bir rekor kırıyor.

22 Ekim’de 41 bin 622 yeni COVID-19 vakası açıklayarak salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını duyuran Fransa, 23 Ekim’de 42 bin 32, 24 Ekim’de ise 45 bin 422 yeni vaka açıklayarak günlük vaka sayısında üst üste üç gün rekor kırmıştı.

Fransa, 25 Ekim’de (dün) açıklamış olduğu günlük vaka sayısıyla bu ‘rekor’ zincirinin devam ettiğini gösterdi. Ülkede son 24 saatte 52 bin 10 yeni COVID-19 vaka tanısı koyulduğunu açıklayan Fransa, böyle hem ülkenin hem de Avrupa’nın günlük COVID-19 vaka sayısı rekorunu bir kez daha kırmış oldu.

Son vakaların da eklenmesiyle toplamda 1 milyon 138 bin 507 COVID-19 vaka sayısına ulaşmış olan Fransa’da son 24 saatteki 116 kayıpla birlikte salgın nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı 34 bin 761'e ulaşmış oldu. Fransa’da COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranının ise yüzde 17 olduğu belirtiliyor.