Sağlık Bakanı: Salgın, Türkiye Genelinde Yükselişe Geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da basın açıklaması yaptı. Salgının Türkiye genelinde yükselişe geçtiğini söyleyen Koca, İstanbul için de endişe veren bir açıklamada bulundu. Koca, İstanbul'daki vakaların Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştığını söyledi. Koca, halkı tedbirlere uymaya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli toplantılar düzenlemek için gittiği Bursa'da koronavirüs salgınıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Salgının ülke genelinde yükselişe geçtiğini söyleyen Koca, Bursa'da da bu durumun yaşandığını, kent genelindeki hasta sayısının eylül ayına göre 3 kat arttığını ifade etti. Bakan, salgının yayılmaya devam etmesinin sadece daha fazla hasta anlamına gelmediğini, tüm yaşamı da sekteye uğrattığını söyledi.

Bakan Koca'ya göre 3 milyon nüfusu olan Bursa, COVID-19 salgınının önemli merkezlerinden bir tanesi. Kentin hem büyük hem de çevre illerle etkileşiminin yüksek olmasının Bursa'yı daha önemli hale getirdiğini söyleyen Sağlık Bakanı Koca, Bursa'da kazanılacak başarının Türkiye genelini etkileyeceğini ifade etti. Fahrettin Koca, Bursa halkına da seslenerek, tedbirlere hiç olmadıkları kadar uyulması gerektiğini vurguladı.

Koca'nın Bursa'daki açıklamaları sadece kentle ilgili değildi. İstanbul ile ilgili de bazı açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye'nin yüzde 40'ını temsil ettiğini ifade etti. Önce Bursa çevresindeki Bilecik, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale gibi şehirleri ziyaret edip buradan İstanbul'a geçeceğini söyleyen Bakan Koca, 5 gün boyunca İstanbul'da çalışacağını belirtti. Yapılacak çalışmalara ek olarak Bilim Kurulu toplantısı da İstanbul'da gerçekleştirilecekmiş.

Sağlık Bakanı, Bursa'da yaptığı açıklamalarda tedbir uyarılarını da tekrarladı. Salgının sadece hastaları tedavi ederek kontrol altına alınamayacağını söyleyen Koca, tedbirlerden daha güçlü bir silahın olmadığını açıkladı. Gerekirse şehir şehir dolaşıp, her şehirde bu uyarıları tekrarlayacağını söyleyen Fahrettin Koca, vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.