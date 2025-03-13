Gülden Yılmaz’ın öyküsü, Türkiye’nin başlıca giyim markalarından biri olan Koton’un kuruluşuna uzanıyor. Öğretmen bir kadın, mesleğini bırakıp nasıl bu markayı kurdu?

Gülden Yılmaz’ın 1980’lere dayanan Koton’u kurma hikâyesi, eşiyle giriştikleri küçük çaplı ticaretle başlamıştı.

Daha sonra marka, büyük oranda büyüyerek uluslararası boyuta ulaştı. Bu ilham verici başarı öyküsünün detaylarına inelim…

Her şey, 1980’li yıllarda başladı.

Gülden Yılmaz, Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunuydu ve 80’lerin sonunda Özel Dost Lisesi'nde Eğitim Uzmanı olarak görev yapıyordu.

O dönemde öğretmenlik yaparken deniz subayı eşi Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz’ın bir arkadaşı ile birlikte küçük çaplı ticaret işlerine giriştiler. Mağazanın adı “SG” idi.

Yılmaz Yılmaz, o günleri şöyle anlatıyor:

“Gülden ve bir arkadaşı mağaza açmak istediler. Gülden'in ablasının da Adapazarı'nda ihraç fazlası ürünler satan bir mağazası vardı. Oradan gelen bir bilgi kaynağımız bulunuyordu. Bu işe Kuzguncuk'ta bir ara sokakta küçük bir dükkânla başladık. Az bir riskle böyle bir iş tutar mı, denemek istedik. 2 bin dolar sermayemiz vardı, 2 bin dolar da ortağımız koydu, bin dolar babama borçlandık ve 5 bin dolarla dükkânı açtık. Hatta mağazanın raflarını da, Kuzguncuk'ta raflarını değiştiren bir dükkân sahibinden aldık, tamir ettik, boyadık kullanılır hâle getirdik.”

Gülden Yılmaz’ın hem modaya karşı ilgisi hem de ticari zekâsı, onları daha ileri taşıdı.

Gülden Yılmaz’ın arkadaşı, okula devam etmek istediği için ortaklıktan ayrıldı. Gülden Yılmaz ve eşi ise yılında Koton’u kurma kararı aldı.

İlk mağazalarını İstanbul’da 1996 yılında açtıklarında, markanın temelini oluşturan bazı prensipler vardı. Uygun fiyatlı, şık ve kaliteli ürünler sunmak istiyorlardı.

Bir nevi, herkes için ulaşılabilir moda hedefleri vardı. Prensiplerini hayata geçirdikleri için geniş bir müşteri kitlesine ulaşmışlardı.

Yılmaz Yılmaz, Koton isminin neden seçildiği hakkında şunları söylüyor:

"Herkese hitap edecek, Türkiye'de kabul görürken, dünyada da anlaşılabilecek bir isim ararken Gülden'in tavsiyesiyle Koton ismini bulduk. Logomuzu da o dönem Gülden'in kuzeni yaptı, hâlâ onu kullanıyoruz."

1990’lı yıllarda, Türkiye’nin dört bir yanına mağazalar açtılar.

O dönemlerde Türkiye’de rekabet çoktu. Yaptıkları araştırma sonucu şunları çıkardılar; müşteriler bol çeşit, ferah mağaza ortamı ve uygun fiyat istiyordu. Çift de buna odaklanarak müşteriye istediğini verdi; tasarım departmanına yatırımı artırdı ve mağazaları daha büyük, daha ferah hâle getirdi. Ayrıca fiyat politikasını tekrar gözden geçirdiler.

Koton, Türkiye’deki başarısının ardından yurt dışına açılarak, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da mağazalar açmaya başladı.

Gülden Yılmaz ise moda sektöründe sadece ürünleriyle değil, aynı zamanda kadın girişimcilere ilham veren bir rol model olarak da öne çıktı.

Günümüzde Koton, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarda da varlığını sürdüren, milyonlarca müşteriye ulaşan bir marka.

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