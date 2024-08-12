Hayran Kalmamak Elde Değil: Ülkemizin Köklü Şirketlerinin Azim ve Kararlılıkla Dolu Kuruluş Hikâyeleri

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Ülkemiz birçok başarılı şirkete ev sahipliği yapıyor. Peki bu başarılı şirketlerimizin arkasında yatan etkileyici kuruluş hikâyelerini hiç merak ettiniz mi? Bu içerikte köklü şirketlerimizin kuruluş hikâyelerine göz atacağız.

Her büyük başarı hikâyesinin ardında, cesur bir adımın ve hayallerin peşinden giden bir vizyonerin öyküsü yatıyor.

Türkiye'nin iş dünyasında parlayan büyük Türk şirketleri de arkalarında etkileyici hikâyeler barındırıyor. Haydi ünlü şirketlerimiz nasıl kurulmuş bir göz atalım.

Hepimizin çocukluğuna dokunan Eti ile başlayalım. Kuruluşu 1962 yılına dayanıyor!

eti

Eti, 1962 yılında Firuz Kanatlı tarafından Eskişehir'de kuruldu.

Firuz Kanatlı, bisküvi üretimi konusunda eğitim aldıktan sonra Türkiye'nin ilk modern bisküvi üretim tesisini kurarak hepimizin ürünlerini severek tükettiği Eti markasını yarattı.

Bugün Eti, geniş ürün yelpazesi ve inovatif yaklaşımlarıyla Türkiye'nin en büyük gıda şirketlerinden biri hâline gelmeyi ve uluslararası pazarda da önemli bir yer edinmeyi başarmış bir marka olarak öne çıkıyor.

Eti ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki içeriğimizi okuyabilirsiniz.
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Ülker markasıyla tanıdığımız Yıldız Holding ile devam edelim.

ülker

Yıldız Holding’in temelleri, 1944 yılında Sabri Ülker ve Asım Ülker kardeşler tarafından Ülker markası altında İstanbul'da küçük bir atölyede bisküvi üretimine başlanmasıyla atılıyor.  

Başlangıçta mütevazı imkânlarla başlayan Ülker markası, kaliteli ve yenilikçi ürünleriyle hızla büyüyerek Türkiye'nin en büyük gıda ve içecek şirketlerinden biri hâline geldi.

Bugün Yıldız Holding, global bir marka olan Godiva'yı da bünyesine katarak dünya çapında faaliyet gösteren ve çok sayıda ülkeye ihracat yapan bir şirket konumunda.

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Koç Holding ise 1926 yılında kuruldu.

koç holidng

Koç Holding’in temelleri, Vehbi Koç’un 1926 yılında Ankara'da küçük bir bakkal açmasıyla atılıyor.

Vehbi Koç, iş hayatına bakkaliye ve çeşitli ticari ürünler satarak başlasa da zamanla ticaretini genişleterek Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birini kurmayı başarmış.

Bugün ise Koç Holding, enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim, finans ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteren, Türkiye'nin en büyük ve en köklü şirketlerinden biri.

Koç Holding ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki içeriğimizi okuyabilirsiniz.
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Koç’un ezeli rakibi Sabancı Holding ile devam edelim. Temelleri 1925 yılında atılıyor.

sabancı holding

Hacı Ömer Sabancı tarafından Adana'da kurulan Sabancı Holding’in temelleri, Hacı Ömer Sabancı’nın iş hayatına pamuk ticaretiyle başlaması ile atılıyor.

Zamanla ailesiyle birlikte sanayi, ticaret ve bankacılık alanlarında yatırımlar yaparak büyüyen aile şirketi Sabancı Holding, bugün Türkiye'nin en büyük ve en çeşitli iş portföyüne sahip şirketlerinden biri.

Şirket, enerji, çimento, perakende, finans ve sanayi gibi birçok sektörde faaliyet göstermesine ek olarak uluslararası alanda da güçlü bir konuma sahip.

Sabancı Holding ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki içeriğimizi okuyabilirsiniz.
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Sizi hangi şirketin kuruluş öyküsü daha çok etkiledi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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