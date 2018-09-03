Küçük Ekranlı Telefon Devri Resmen Kapanıyor

Hem Android hem de iOS platformunun en son piyasaya sürülen telefon modelleri de gösteriyor ki artık küçük ekranlı telefon devrini resmen kapattık.

Apple, yeni iPhone'ların tanıtılacağı ve iOS 12'nin kullanıma sunulacağı tarihi açıkladı ve tanıtılacak yeni iPhone'ların, Apple'ın en büyük telefonları olması bekleniyor. Son dönemde yeni iPhone'ların tasarımına dair ortaya atılan pek çok sızıntı da bu durumu onaylar nitelikteydi. Bildiğiniz üzere Apple birdenbire telefonların boyutunu büyütmüş ve bu durum tepki çekmişti ancak son iPhone'lara dair gelen bilgilere bakılırsa artık 'küçük' ekranlı telefonlar geri dönmeyecek.

iPhone SE, 4 inç'lik ekranıyla oldukça sevilmişti ve küçük telefondan yana olanlara göre Apple'ın ekranların boyutunu bu kadar büyütmesi bir hata çünkü artık 6.5 inçlik ekranlar söz konusu. Ancak aslında mesele yalnızca Apple ile ilgili değil çünkü Samsung, Xiaomi, HTC gibi markaların çoğu küçük ekranlarla vedalaşalı çok oldu ve temelde kullanıcılar da büyük ekranlardan memnun görünüyor.

Ancak büyük ekran demek daha çok maliyet demek ve bu da telefonların fiyatını doğrudan etkiliyor. Tüketici olarak bizler bir nevi o telefonları almaya programlanmış olduğumuz için de daha büyük ekranı ve daha pahalı telefonları önce itiraz etsek de kabullennmiş durumdayız ve bu da sektöre bu şekilde yön veriyor.

Yine de kimi kullanıcılara göre küçük telefonlar çok daha kullanışlı ve alternatif olarak kullanıcılara sunulması gerekiyor. Ceplerimize zor sığdırdığımız kocaman telefonları seçmek yerine daha minik bir alternatifimizin olması aslında gerçekten de mantıklı ancak görünüşe bakılırsa telefon üreticilerinin buna pek de niyeti yok.