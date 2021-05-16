Netflix’in popüler İspanyol yapımı La Casa De Papel, bir Türk komedi filmine ilham verdi. La Hay De Maske’nin çekimlerinin başladığı duyuruldu. Film hakkında detaylar sınırlı olsa da oyuncu kadrosu, yönetmen ve yapımcı şirketler açıklandı.

2017 yılında yayınlanan ve yayınlandığı gibi milyonlarca hayrana ulaşan La Casa De Papel, Netflix’in küresel anlamda en büyük dizilerinden biri haline dönüştü. Dizi, özellikle ülkemizde de birçok kişiye hitap ediyor. Bugüne kadar dört sezonla izleyicileriyle buluşan La Casa De Papel, bir Türk komedi filmine ilham verecek.

Ünlü İspanyol dizisinden uyarlanan komedi türündeki film La Hay De Maske’nin çekimlerinin başlandığı açıklandı. Beyazperde’nin yaptığı habere göre filmin çekimleri, Ankara Kızılcahamam çevresinde gerçekleştiriliyor. Filmin tam olarak ne işleyeceği bilinmese de soygun temalı olacağı biliniyor.

Oyuncu kadrosu ve arkasındaki ekip:

La Hay De Maske, ilham aldığı yapımla aynı olacak şekilde karakaterlerini şehir isimleriyle tanıtacak. Filmdeki karakterler İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi isimler taşıyacak. Filmin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Ekin Ataizi, Yakup Akar ve Latif Doğan yer alacak.

La Hay De Maske’nin yapımcılığını Sineline yapım, prodüksiyonunuysa Timur Medya üstlenecek. Filmin yönetmen koltuğunda Baba Mirası ve Çam Yarması’nın yönetmeni Sefa Özçelik bulunacak. Film hakkında şu anda bilinen tüm detaylar bunlarla sınırlı durumdayken filmin ne zaman yayınlanacağı da henüz bilinmiyor.