Yıllar sonra bir lansman gerçekleştiren Lada, düzenlediği bir etkinlikte "Azimut" isimli yeni crossover modelini tanıttı. Renault Duster'a benzeyen otomobil, 2026 yılında piyasaya sürülecek.

Rusya merkezli otomobil üreticisi Lada, yıllar süren sessizliğini nihayet bozdu. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Azimut" olarak isimlendirdiği yeni SUV modelini tanıttı. 2026 yılında piyasaya sürülecek crossover, Renault Duster'a benzeyen tasarımı ile öne çıkmayı başaracak gibi görünüyor.

Oldukça modern bir tasarıma sahip olan Lada Azimut, LED destekli ön ve arka aydınlatmaları ile doğrudan dikkat çekiyor. Arka kısımda bir de ışık barının bulunduğu otomobil, sert hatları ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Otomobilin dış tasarımında eleştirebileceğimiz detaylardan biri, fazla plastik kullanılmış olması.

Karşınızda Lada Azimut

Lada Azimut'un iç tasarımına baktığımızda hem sade hem modern bir kabin görüyoruz. Büyük bir gösterge ekranı ile aynı panele yerleşen 10 inç bilgi-eğlence ekranı, dahili navigasyon ve sanal asistan desteği sunuyor. Bilgi-eğlence ekranının altında bir dizi buton, ayrıca klasik bir vites topuzu da dikkatimizi çeken tasarım detayları arasın yer alıyor.

Lada'nın yeni crossover modeli, sadece benzinli motor seçeneğine sahip olacak. Tüketiciler, 120 beygir gücündeki 1.6 litrelik atmosferik motoru veya 132 beygir gücündeki 1.8 litrerik versiyonu tercih edebilecekler. Her iki motor seçeneği de manuel ve CVT otomatik şanzıman ile satın alınabilecek. Şirket, ilerleyen dönemlerde 150 beygir gücündeki turboşarj motor seçeneğinin de satışa sunulacağını duyurdu.

2026 yılında önce Rusya pazarında satışa sunulacak Lada Azimut'un fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak Rus kaynaklara göre bu otomobil, 30 bin dolar civarlarında bir fiyata satılacak. Hâlihazırda Ukrayna ile olan savaş, Lada'nın Azimut'u küresel pazarlara sunmasını engelleyecektir ancak 2026'ya hâlâ yarım sene var. Bakalım bu süreçte neler yaşanacak.