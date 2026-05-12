Lamborghini'den Sadece 15 Adet Üretilecek Yeni Otomobil: Fenomeno Roadster

Lamborghini, sadece 15 adet üretilecek yeni ve oldukça güçlü otomobili Fenomeno Roadster'ı tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, şimdiye kadar ürettiği en güçlü üstü açık modeliyle görücüye çıktı. Sadece 15 adet üretilecek olan yeni Fenomeno Roadster, 1080 beygir gücündeki hibrit V12 motoruyla karşımızda.

Markanın ikinci Lamborghini Arena etkinliğinde tanıtılan araç, sadece teknik özellikleriyle değil, tasarımıyla da adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünüyor.

2,4 saniyede 100 km/s

Fenomeno Roadster’ın kalbinde 6.5 litrelik atmosferik V12 motor bulunuyor. Bu canavar motor, üç elektrik motoruyla destekleniyor ve toplamda tam 1080 beygir güç üretiyor.

  • 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.4 saniyede çıkıyor
  • 200 km/s’ye ulaşması ise yalnızca 6.8 saniye sürüyor
  • Maksimum hız: 340 km/s’nin üzerinde

Lamborghini’nin ilk hibrit V12 Roadster'ı

Fenomeno Roadster, markanın ilk açık tavanlı hibrit V12 modeli olma özelliğini taşıyor. Lamborghini burada sadece güç üretmekle kalmamış, elektrik desteğini sürüş dinamiklerini geliştirmek için de kullanmış.

Öndeki iki elektrik motoru ve şanzıman üzerindeki üçüncü motor sayesinde araçta tork yönlendirme, rejeneratif frenleme ve tamamen elektrikli sürüş modu gibi teknolojiler sunuluyor. Yani bu devasa süper otomobil, gerektiğinde sessizce de ilerleyebiliyor. Tabii “sessiz Lamborghini” fikri kulağa hâlâ biraz tuhaf geliyor.

Tasarımıyla uzay gemisini andırıyor

Fenomeno Roadster’ın tasarımı tam anlamıyla dikkat çekme üzerine kurulmuş. Lamborghini’nin keskin çizgileri burada daha agresif bir forma bürünmüş durumda.

Özellikle ultra alçak gövde yapısı, altıgen detaylar, yüksek konumlandırılmış egzoz çıkışları, dev hava girişleri ve yarış otomobillerini andıran aerodinamik parçalar aracı inanılmaz futuristik gösteriyor.

Üstelik tavanın kaldırılmış olmasına rağmen otomobilin aerodinamik dengesi Coupé versiyonuyla aynı seviyede tutulmuş. Lamborghini mühendisleri bunun için hava akışını yeniden tasarlamış ve sürücünün kafasının üstünden geçen hava akımını minimum türbülans yaratacak şekilde yönlendirmiş.

Sadece 15 kişi sahip olabilecek

Fenomeno Roadster’ın en dikkat çekici taraflarından biri de erişilmesi neredeyse imkânsız olması. Araçtan dünya genelinde yalnızca 15 adet üretilecek.

Bu da onu yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda geleceğin koleksiyon parçalarından biri hâline getiriyor. Lamborghini’nin geçmişte ürettiği Reventón, Veneno ve Centenario gibi sınırlı üretim modeller bugün milyonlarca dolarlık değerlerle anılıyor. Fenomeno Roadster’ın da benzer şekilde otomotiv tarihinin en özel modellerinden biri olması bekleniyor.

