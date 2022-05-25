LEGO ve Lamborghini ortaklığıyla inşa edilen ve 400 binden fazla LEGO parçası içeren Lamborghini Sian, Türkiye'de sergilenecek. LEGO Türkiye, modelin Akasya AVM'de sergileneceğini duyurdu.

LEGO Türkiye, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda birlikte hem LEGO hem de otomobil hayranlarını sevindiren bir habere yer verdi. LEGO’nun gerçek boyutlarda bir araya getirdiği LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 modelinin Türkiye’de sergileneceği açıklandı. LEGO, LEGO parçalarıyla üretilen aracın sergileneceği yeri ve tarihi de paylaştı.

Yapılan duyuruya göre LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37, 28 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında İstanbul’daki Akasya Alışveriş Merkezi’nde sergilenecek. AVM’nin zemin katında yapılacak sergi, 28 Mayıs saat 15.00’dan itibaren başlayacak. AVM’yi ziyaret eden herkes, LEGO’nun gerçek boyuttaki Lamborghini’sini görebilecek.

8.660 saatte inşa edildi:

LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37, LEGO tarafından paylaşılan detaylara göre 400 binden fazla LEGO Technic yapım parçasına yer veriyor. 15 LEGO uzmanının emeğiyle oluşturulan model, toplam 8.660 saatte inşa edildi. Model, LEGO Lamborghini Sián FKP 37’nin hem iç hem de dışındaki tüm detayları birebir taşıyor.

İtalyan süper otomobil devi Lamborghini ve LEGO, ortaklık kapsamında sadece 63 adet üretilen Sian FKP 37 modelini LEGO Technic setine dönüştürmüş ve satışa sunmuştu. LEGO, Sian’ın LEGO parçalarıyla oluşturulan gerçek hayat boyutlarındaki modelini de dünyada sergilemeye başlamıştı.